Após ser expulso do Secret Story, Hugo mostra-se incrédulo com descoberta: «Eu fiquei chocado»

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Já fora da casa do “Secret Story”, Hugo começa agora a perceber melhor o jogo e há detalhes que o deixaram verdadeiramente surpreendido.

No Dois às 10, ao comentar as primeiras impressões depois de ver imagens e reações do público, o ex-concorrente não esconde que tinha uma ideia bem definida sobre quem poderia levar o prémio final. “Achava que era um jogador forte. Não vou estar a mentir, achava que era um justo vencedor, a par da Sara, do Tiago, da Jéssica”, confessou, mostrando que via vários concorrentes com potencial para ganhar.

No entanto, foi precisamente em relação a Sara que surgiu o maior choque. “Eu fiquei chocado. Ela foi lá cinco ou seis vezes e eu pensava que era a primeira salva ou por aí”, revelou, surpreendido com as percentagens reais das votações.

Dentro da casa, a perceção de força de cada concorrente nem sempre corresponde à realidade cá fora — e Hugo acabou por sentir isso na pele. A imagem que tinha de Sara como uma das mais fortes não bateu certo com aquilo que agora descobriu.

 

Temas: Secret Story Hugo Dois às 10 Cristina Ferreira
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