Fora do Secret Story, Hugo descarta relação com Sara e já contactou a pessoa especial que estava fora do programa

Após o Secret Story, Hugo revela mensagem que recebeu da pessoa especial que deixou fora do programa

Hugo está fora da corrida final do “Secret Story” e saiu com algumas certezas no que toca ao coração.

O ex-concorrente, que foi o último expulso antes da grande final, não esconde que a experiência foi intensa e emocional:

“Custou. Os meus colegas tinham um carinho por mim”, confessou.

Mas é fora da casa que se levantam agora as maiores questões. Depois da proximidade com Sara dentro do jogo, Hugo foi claro sobre o que realmente sentiu — e não deixou espaço para grandes dúvidas. “Não me apaixonei pela Sara e disse-lhe isso. O que sentia era carinho”, garantiu, afastando qualquer cenário de romance.

Mais do que isso, o ex-concorrente admite que não vê um futuro amoroso entre os dois: “Não me imagino numa relação com a Sara e acredito que ela também pense o mesmo.”

Hugo revelou ainda que já procurou a pessoa que deixou cá fora, apesar de garantir que não tinham relação. “Nós tínhamos terminado. A última conversa que tivemos, essa pessoa ligou-me, disse que me ia apoiar, que continuava a gostar de mim… e eu também disse que gosto muito de ti. Não te preocupes, a relação terminou, mas eu disse um ‘até já’.”

Agora, cá fora, a vontade é retomar o contacto — apesar de nem tudo estar a ser simples. “Eu tenho intenções de falar com essa pessoa”, garante, revelando que já tentou ligar… sem sucesso: “Já liguei, mas não atendeu, era tarde.”

Ainda assim, há sinais que lhe dão esperança. “Tinha uma mensagem dela que dizia que, mesmo após isto tudo, está cheia de saudades minhas.”

Apesar da ligação que foi visível dentro da casa, Hugo parece certo de que tudo ficou por ali. Entre cumplicidade e momentos partilhados, o sentimento nunca ultrapassou a linha do carinho — e, cá fora, a história segue outro rumo.