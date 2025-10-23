Cláudio Ramos prevê que vai acontecer a Liliana e Zé o que atriz da TVI está a viver

  Dois às 10
  Hoje às 10:40

No “Dois às 10”, Cláudio Ramos comparou a história de Inês Aires Pereira com a de Liliana e Zé Pedro, casal da “Secret Story 9”. O apresentador acredita que o desfecho poderá ser semelhante ao da atriz e do companheiro, David Ferreira da Silva.

No “Dois às 10”, Cláudio Ramos comentou as recentes notícias sobre Inês Aires Pereira e comparou a história da atriz à de Liliana e Zé Pedro, o casal da “Secret Story 9” que vive um afastamento depois da entrada no reality show.

Durante a conversa, o apresentador traçou um paralelo entre os dois casos: “O que aconteceu à Inês e ao David é o que vai acontecer com a Liliana e o Zé Pedro.

Cláudio explicou que, tal como Inês Aires Pereira e o companheiro David Ferreira da Silva, também separados por um período, a reconciliação pode ser possível quando há amor e maturidade. “Aqui, a pessoa que tem de ter o maior poder de encaixe é o David, que fez um exercício grande de entender a decisão da Inês.

Recorde-se que Liliana e Zé Pedro ficaram noivos na gala de estreia da “Secret Story 9”, mas a relação entrou em rutura após a concorrente se aproximar de Fábio dentro da casa.

Inês Aires Pereira, de 36 anos, vive agora uma fase feliz: depois de uma separação em março e de um breve romance com o ator João Maria, a atriz reconciliou-se com David e anunciou recentemente que está grávida pela terceira vez.

Temas: Secret Story Ines Aires Pereira Ze Liliana Dois às 10

