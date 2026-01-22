«Secret Story»: depois de Liliana, agora foi Inês a surpreender com uma mudança de visual

Depois de Liliana ter surpreendido com uma mudança de visual, foi agora a vez de Inês Gama, também ex-concorrente do «Secret Story», mostrar um novo look.

Depois de Liliana, ex-concorrente do «Secret Story», ter surpreendido com uma mudança de visual, foi agora a vez de Inês Gama mostrar que também decidiu apostar num novo look. A antiga colega de jogo recorreu às redes sociais para partilhar o resultado final da transformação e rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Com o cabelo visivelmente mais loiro e alongado com extensões, Inês Gama revelou um visual renovado, mais luminoso e ousado, que não passou despercebido. As imagens publicadas mostram a ex-concorrente confiante e sorridente, evidenciando a satisfação com a mudança: "Deram-me um cabelão de sonho".

A reação dos fãs foi imediata e os elogios multiplicaram-se na caixa de comentários. “Estás maravilhosa”, “Ficaste ainda mais linda” e “Esse cabelo assenta-te na perfeição” foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos seguidores, que aplaudiram a escolha e o resultado final.

A mudança de visual confirma que Inês Gama continua a dar que falar fora da casa mais vigiada do país, mantendo uma relação próxima com o público que a acompanhou durante a sua participação no reality show.