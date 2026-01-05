Fora do «Secret Story», Inês mostra-se insatisfeita com o que descobriu sobre Vera

  Dois às 10
  • Há 2h e 28min

No Dois às 10, Inês revelou a Cristina Ferreira que não tem intenção de falar com a ex-colega.

Em conversa com Cristina Ferreira, Inês Gama foi clara ao falar sobre a relação com Vera Cláudia após a saída do Secret Story 9. A ex-concorrente garantiu que não vê qualquer futuro numa amizade fora da casa e explicou que, para si, o jogo terminou no momento em que saiu do reality show.

“Não, e acho que é algo que não vai acontecer”, começou por afirmar, quando questionada sobre a possibilidade de voltarem a falar. Inês considera que Vera está a prolongar a narrativa criada dentro da casa para manter visibilidade: “Eu acho que são pessoas que estão a alimentar-se do que aconteceu tudo dentro da casa e é algo que eu não quero fazer. Foi um jogo para mim, acabou. O que interessa é a minha vida agora aqui fora”.

A ex-concorrente foi ainda mais direta ao comentar a postura da colega após o programa, admitindo que acredita que Vera continua a interpretar uma personagem. “Sim, sem dúvida. Eu não tenho noção de muita coisa porque também não fiz questão de ver. Estive muito na minha bolha estes dias. Portanto, sim, considero muito que é o tentar continuar a aparecer por tudo o que aconteceu”, explicou.

Apesar de reconhecer que entrou numa dinâmica de brincadeira dentro da casa, Inês mostrou-se hoje distante e focada em seguir em frente. “Estou, sem dúvida, mais interessada em viver a minha vida agora aqui fora do que continuar aquela casa cá fora”, concluiu.

Temas: Secret Story Inês Dois às 10 Vera

