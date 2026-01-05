Fora do «Secret Story», Inês revela como descobriu que foi traída: «Houve um confronto»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:07

Depois do segundo lugar do Secret Story 9, Inês revelou como descobriu a traição que acabou por destruir os seus planos de casamento.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Fora do Secret Story 9, Inês abriu o coração e revelou como descobriu que tinha sido traída — o episódio que acabou por ditar o cancelamento do casamento e que esteve na base do seu segredo dentro da casa.

A ex-concorrente explicou que a traição envolveu alguém muito próximo: a dama de honor. No entanto, esclareceu que o conflito inicial entre ambas não surgiu de imediato por esse motivo.

Segundo Inês, tudo veio a público de forma inesperada. A dama de honor fez um desabafo a uma amiga em comum, confessando o que tinha acontecido. Essa conversa acabou por ser gravada em áudio e enviada a Inês, que ouviu assim, pela primeira vez, a confirmação da traição.

«Houve um confronto, falámos sobre a situação e eu disse logo que era para terminar», revelou, sublinhando que não houve espaço para dúvidas ou tentativas de reconciliação.

A decisão foi imediata e definitiva. Perante a quebra de confiança e a dimensão da traição, Inês optou por colocar um ponto final na relação e cancelar o casamento, encerrando um capítulo marcante da sua vida.

 

Temas: Secret Story Ines Dois as 10 Cristina ferreira

A Não Perder

De certeza que sabe fazer uma rotunda? Este erro é muito frequente

Há 17 min

Reviravolta nas tendências. Estas são as cores de unhas que vão dominar 2026

Há 1h e 17min

Última localização de Maycon gera preocupação: «Desde esse segundo estou a questionar a realidade»

Há 1h e 52min

Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal

Há 2h e 17min

Fora do «Secret Story», Inês mostra-se insatisfeita com o que descobriu sobre Vera

Há 2h e 26min

Inês esclarece o que aconteceu por baixo dos lençóis com Vera: «Não era algo que eu me sentisse bem»

Há 2h e 52min

Chegar ao fim de 2026 com 5 mil euros a mais? Este é o método de poupança para ser feito em casal

Há 3h e 17min
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

2 jan, 10:04

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

2 jan, 11:47

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

2 jan, 11:56

Momento da saída de recruta da “1.ª Companhia” emociona todos: “Eu não estava à espera”

Hoje às 10:05

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez 2025, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez 2025, 12:52

Fora do Estúdio

Última localização de Maycon gera preocupação: «Desde esse segundo estou a questionar a realidade»

Há 1h e 52min

Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado

Ontem às 22:25

Renata Reis partilha comunicado sobre as últimas novidades do desaparecimento de Maycon Douglas

2 jan, 09:25

Detalhe na última publicação de Maycon Douglas não passa despercebido aos fãs mais atentos

2 jan, 08:53

Fotos

De certeza que sabe fazer uma rotunda? Este erro é muito frequente

Há 17 min

Reviravolta nas tendências. Estas são as cores de unhas que vão dominar 2026

Há 1h e 17min

Última localização de Maycon gera preocupação: «Desde esse segundo estou a questionar a realidade»

Há 1h e 52min

Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal

Há 2h e 17min