Fora do «Secret Story», Inês revela como descobriu que foi traída: «Houve um confronto»

Depois do segundo lugar do Secret Story 9, Inês revelou como descobriu a traição que acabou por destruir os seus planos de casamento.

Fora do Secret Story 9, Inês abriu o coração e revelou como descobriu que tinha sido traída — o episódio que acabou por ditar o cancelamento do casamento e que esteve na base do seu segredo dentro da casa.

A ex-concorrente explicou que a traição envolveu alguém muito próximo: a dama de honor. No entanto, esclareceu que o conflito inicial entre ambas não surgiu de imediato por esse motivo.

Segundo Inês, tudo veio a público de forma inesperada. A dama de honor fez um desabafo a uma amiga em comum, confessando o que tinha acontecido. Essa conversa acabou por ser gravada em áudio e enviada a Inês, que ouviu assim, pela primeira vez, a confirmação da traição.

«Houve um confronto, falámos sobre a situação e eu disse logo que era para terminar», revelou, sublinhando que não houve espaço para dúvidas ou tentativas de reconciliação.

A decisão foi imediata e definitiva. Perante a quebra de confiança e a dimensão da traição, Inês optou por colocar um ponto final na relação e cancelar o casamento, encerrando um capítulo marcante da sua vida.