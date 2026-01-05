Inês esclarece o que aconteceu por baixo dos lençóis com Vera: «Não era algo que eu me sentisse bem»

Depois de vários rumores sobre o que teria acontecido no “Secret Story” com Vera, Inês decidiu esclarecer tudo.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, Inês Gama decidiu esclarecer os rumores que surgiram sobre uma eventual intimidade com Vera Cláudia dentro da casa do Secret Story 9, nomeadamente os momentos partilhados durante a noite.

Sem rodeios, a ex-concorrente desmentiu qualquer envolvimento romântico ou físico mais intenso, explicando que a proximidade teve origem num contexto emocional delicado. “Na primeira semana, mais ou menos, e na segunda, havia um apoio uma da outra”, começou por contextualizar.

Segundo Inês, Vera atravessava um período difícil no jogo e tinha dificuldades em dormir. “A Vera principalmente não estava feliz lá dentro da casa e ela até disse que dávamos as mãos a dormir durante a noite porque ela adormecia praticamente sempre mal, a chorar”, revelou.

Apesar de ter tentado apoiar a colega, Inês confessou que a situação a deixou desconfortável. “Não era algo que eu me sentisse bem, como é óbvio, mas para além disso não, não acontecia mais nada”, garantiu, afastando qualquer interpretação de intimidade além desse apoio pontual.

A ex-concorrente sublinhou ainda que, quando percebeu que a dinâmica poderia estar a gerar sentimentos do outro lado, sentiu a necessidade de travar. “A única coisa que achei na minha responsabilidade de fazer foi pedir desculpas se a magoei de algum modo”, rematou, deixando claro que nunca houve intenção de ultrapassar limites.