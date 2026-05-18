Depois do Secret Story, Jéssica Jeremias continua longe do noivo: «Ele disse-me...»

Parece Bali, mas não precisa de sair de Portugal para o conhecer

A ex-concorrente do Secret Story 10 falou sobre a sua relação.

Desde o fim do “Secret Story”, Jéssica Jeremias já regressou à rotina fora da casa da TVI e reencontrou os filhos, mas continua sem conseguir estar pessoalmente com o noivo, Wilson Manafá, que se encontra atualmente na China, onde joga futebol.

Apesar da distância, a ex-concorrente garante que o companheiro tem sido um dos seus maiores apoios nesta nova fase e revelou que ambos mantêm contacto constante.

“Ele deixou-me super tranquila, que eu já estava a querer ir lá com os miúdos. Ele disse-me ‘fica tranquila que eu vou conseguir ir aí uns dias’”, contou Jéssica Jeremias à revista TV7 Dias.

Embora ainda não exista uma data definida para o reencontro, a antiga participante do reality show mostrou-se confiante. “Não sabe bem quando, mas ele vai conseguir vir cá. Ele diz para eu aproveitar agora, porque este é o meu momento”, acrescentou.

A ligação entre os dois mantém-se forte, mesmo separados por milhares de quilómetros. “Estamos sempre em videochamada. Estamos sempre a falar”, garantiu.

Recorde-se que Wilson Manafá surpreendeu Jéssica Jeremias com um pedido de casamento, numa fase marcante da relação, que continua agora a ser vivida à distância após a participação da jovem no “Secret Story”.