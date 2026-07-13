Que luxo. Após o Secret Story, Jéssica Jeremias abre as portas da nova e milionária casa

Jéssica Jeremias está a viver uma fase de grandes mudanças.

Depois de ter revelado que anda totalmente dedicada às obras da nova e luxuosa casa, a finalista de "Secret Story – Casa dos Segredos" começou agora a desvendar alguns pormenores daquele que será o futuro lar.

Através da sua conta de Instagram, a influenciadora partilhou imagens de algumas das divisões mais aguardadas: a cozinha. Na publicação, Jéssica deixou uma mensagem que não passou despercebida aos seguidores.

«É aqui que muitos momentos vão começar. O resto... fica para mais tarde», escreveu, aumentando a curiosidade em torno do projeto.

Embora ainda não tenha mostrado o resultado final da moradia, a ex-concorrente da TVI tem vindo a revelar pequenos detalhes da decoração e das escolhas para o espaço, deixando perceber que está a acompanhar de perto todas as etapas da construção.