A revelação de Jéssica que surpreendeu todos fora do Secret Story: «Ninguém imaginava isto»

Jéssica descobre o que Ariana e Diogo disseram nas suas costas e fica de queixo caído

Depois de conquistar o segundo lugar no Secret Story 10, Jéssica marcou presença no Dois às 10 para a primeira entrevista pós-final.

À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente revelou que a sua história era praticamente desconhecida fora do círculo familiar, surpreendendo quem a acompanha nas redes sociais. “Deve ter sido um choque. Ninguém imaginava isto”, admitiu, referindo-se à reação do público após a revelação do seu segredo dentro da casa.

Jéssica explicou ainda que, no dia a dia, opta por mostrar uma versão mais leve e positiva de si própria: “Sou assim porque para mostrar aos outros que nos piores momentos conseguimos tirar coisas positivas e prefiro estar sempre a rir.”

Recorde-se que um dos momentos mais marcantes desta edição aconteceu quando o seu segredo foi descoberto: “Fui abandonada pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu”. A revelação deixou a casa em silêncio e rapidamente deu lugar a lágrimas, abraços e palavras de apoio.

Perante os colegas, Jéssica contou que perdeu a mãe ainda em criança, vítima de uma embolia pulmonar. Nesse dia, viveu um dos episódios mais duros da sua vida: ficou sozinha, em choque e a chorar, sem o apoio do pai, que nunca apareceu para a consolar. Acabou por ser acolhida por uma pessoa sem laços de sangue, mas que se tornou a sua verdadeira base. Uma figura que, segundo a própria, assumiu o papel de família e continua, até hoje, a ter um lugar fundamental na sua vida.

Quanto ao pai, a história ficou marcada por um desfecho doloroso: acabou por falecer sem nunca lhe ter pedido perdão.