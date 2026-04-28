Fora do Secret Story, Jéssica revela todas as cirurgias estéticas que fez

Este camping em Portugal está a deixar os resorts no estrangeiro para trás — tem casinhas, piscinas e uma praia de sonho

Depois de conquistar o segundo lugar no Secret Story - Casa dos Segredos, Jéssica Jeremias foi ao Dois às 10 e houve revelações que não passaram despercebidas.

Durante a conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, foram exibidas imagens inéditas do casting da finalista, gravadas antes da entrada na casa. Foi nesse momento que Jéssica abriu o jogo sobre os procedimentos estéticos a que já recorreu, assumindo tudo de forma transparente. “Já fiz mastopexia, abdominoplastia, porque, depois de ser mãe, a barriga estava muito partida. Na cara, fiz botox”, revelou, sem rodeios.

A concorrente, que ficou em segundo lugar, fez ainda balanço da sua prestação no jogo e mostrou-se orgulhosa de ser apelidada de rainha dos segredos, uma vez que foi a participante que descobriu mais. O seu, um dos mais emocionantes, foi revelado por Ana e no programa da manhã Jéssica voltou a abordar o tema, não escondendo a mágoa pelo pai a ter abandonado depois da morte da mãe.

Veja ainda a conversa completa: