Fora do Secret Story, Jéssica revela todas as cirurgias estéticas que fez

  • Dois às 10
  • Há 2h e 38min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois de conquistar o segundo lugar no Secret Story - Casa dos Segredos, Jéssica Jeremias foi ao Dois às 10 e houve revelações que não passaram despercebidas.

Durante a conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, foram exibidas imagens inéditas do casting da finalista, gravadas antes da entrada na casa. Foi nesse momento que Jéssica abriu o jogo sobre os procedimentos estéticos a que já recorreu, assumindo tudo de forma transparente. “Já fiz mastopexia, abdominoplastia, porque, depois de ser mãe, a barriga estava muito partida. Na cara, fiz botox”, revelou, sem rodeios.

A concorrente, que ficou em segundo lugar, fez ainda balanço da sua prestação no jogo e mostrou-se orgulhosa de ser apelidada de rainha dos segredos, uma vez que foi a participante que descobriu mais. O seu, um dos mais emocionantes, foi revelado por Ana e no programa da manhã Jéssica voltou a abordar o tema, não escondendo a mágoa pelo pai a ter abandonado depois da morte da mãe.

Veja ainda a conversa completa:

Temas: Secret Story Jessica Dois às 10 TVI Cristina Ferreira
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Jéssica descobre o que Ariana e Diogo disseram nas suas costas e fica de queixo caído

A revelação de Jéssica que surpreendeu todos fora do Secret Story: «Ninguém imaginava isto»

A Não Perder

Poucos sabem disto: esta ilha em Portugal ligou-se ao continente e criou um cenário de sonho

Há 54 min

“Melhor que o Roomba”: este robô aspirador de 300€ agora custa menos de 100€

Há 1h e 1min

Surpreendida por Wilson Manafá, Jéssica conta o que mudou na relação depois do Secret Story

Há 2h e 7min

Ninguém diria que era ela: veja como era Jéssica antes da vida milionária com jogador de futebol

Há 2h e 54min

Jéssica descobre o que Ariana e Diogo disseram nas suas costas e fica de queixo caído

Há 3h e 3min

Antes de entrar no Desafio Final, Sara tomou decisão em relação ao filho: «É de uma coragem brutal»

Hoje às 12:30

A revelação de Jéssica que surpreendeu todos fora do Secret Story: «Ninguém imaginava isto»

Hoje às 12:03
MAIS

Mais Vistos

Jéssica confessa mudança na relação com Wilson Manafá depois do “Secret Story 10”

Hoje às 11:19

Eva revela planos com Tiago: “Marcámos…”

Ontem às 12:06

Aos 83 anos, Feliciana ganhou 250 mil euros na TVI. Eis o que fez com o dinheiro

Hoje às 10:19

Jéssica recorda o primeiro encontro entre a filha e Wilson Manafá: “Foi um sinal”

Hoje às 11:26

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

Há 1h e 54min

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

24 abr, 15:00

5 pequenos-almoços que podem mudar a sua forma física até ao verão

23 abr, 15:00

Este strogonoff à moda de um Chef esconde um truque saudável e promete ser o novo favorito lá de casa

22 abr, 10:55

Fora do Estúdio

Ninguém diria que era ela: veja como era Jéssica antes da vida milionária com jogador de futebol

Há 2h e 54min

Depois do Secret Story, Liliana fica sem palavras com descoberta: «Ainda custa acreditar»

Hoje às 10:55

Eva e Ariana estão longe uma da outra, mas vivem o mesmo “drama”. E não tem nada a ver com Diogo

Hoje às 09:36

Ariana está dentro do Secret Story e nem imagina o que aconteceu cá fora. Equipa já emitiu comunicado

Hoje às 08:58

Fotos

Poucos sabem disto: esta ilha em Portugal ligou-se ao continente e criou um cenário de sonho

Há 54 min

“Melhor que o Roomba”: este robô aspirador de 300€ agora custa menos de 100€

Há 1h e 1min

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

Há 1h e 54min

Surpreendida por Wilson Manafá, Jéssica conta o que mudou na relação depois do Secret Story

Há 2h e 7min