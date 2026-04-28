Jéssica descobre o que Ariana e Diogo disseram nas suas costas e fica de queixo caído

Ninguém diria que era ela: veja como era Jéssica antes da vida milionária com jogador de futebol

O Secret Story continua a surpreender fora da casa e, desta vez, foi Jéssica a ser apanhada de surpresa.

Durante a sua entrevista no Dois às 10, a ex-concorrente foi confrontada com imagens inéditas que mostravam conversas entre Diogo e Ariana e o tema era… ela própria.

Nas imagens, os dois concorrentes falavam sobre Jéssica e mostravam vontade de a ver nomeada, apontando o facto de ter chegado longe no jogo sem ter enfrentado muitas nomeações até à reta final.

A reação de Jéssica foi imediata — e impossível de disfarçar. Visivelmente surpreendida, ficou de boca aberta ao assistir àquelas declarações, num momento que não passou despercebido a quem acompanhava. Curiosamente, depois de terminada a VT, a ex-concorrente não comentou diretamente o conteúdo das imagens. Ainda assim, a expressão falou por si.

Veja o momento: