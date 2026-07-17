Deu que falar ao entrar virgem no «Secret Story». 15 anos depois, voltou à TVI para revelar como a sua vida mudou

  • Dois às 10
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João Jesus ficou conhecido do público em 2011, quando entrou no "Secret Story 2" com um segredo que rapidamente marcou aquela edição: «Sou virgem». O antigo concorrente terminou o reality show no quarto lugar e, esta sexta-feira, 17 de julho, regressou à TVI para recordar essa experiência.

Em conversa no programa "Dois às 10", João Jesus garantiu que nunca se arrependeu de ter assumido aquele segredo em televisão. «Sempre quis esperar pelo casamento», recordou.

O ex-concorrente confessou ainda que a participação continua a ocupar um lugar muito especial na sua memória.n«Foi das melhores experiências da minha vida», afirmou, acrescentando que o programa o ajudou a crescer enquanto pessoa.

João Jesus recordou também que, após sair da casa mais vigiada do País, viveu um período de grande popularidade, realizando inúmeras presenças que lhe permitiram ganhar bastante dinheiro. Além da televisão, nunca abandonou outra das suas paixões: a música. O antigo concorrente continua a tocar acordeão, atividade que mantém até aos dias de hoje.

No plano pessoal, muita coisa mudou desde então. João Jesus acabou por encontrar o amor e casou em 2015, precisamente com a mulher com quem viveu a sua primeira experiência amorosa. No entanto, o casamento chegou recentemente ao fim.

O ex-concorrente revelou que se divorciou este ano, encerrando assim um ciclo importante da sua vida. Dessa relação nasceu Letícia, atualmente com nove anos, que continua a ser a maior prioridade de João Jesus.

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Quinze anos depois de ter entrado no "Secret Story 2", João Jesus garante que olha para o passado com orgulho e considera que a participação no reality show foi determinante no homem em que se tornou.

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