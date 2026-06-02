Mais de uma década depois de vencer o Secret Story, ex-concorrente surpreende com nova vida

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João Mota conquistou o coração dos portugueses em 2011, quando venceu a segunda edição da Casa dos Segredos. Carismático e genuíno, tornou-se um dos rostos mais acarinhados da história dos reality shows da TVI e somou milhares de fãs por todo o país.

Mais de uma década depois, a vida do antigo concorrente seguiu novos caminhos. Embora continue a ser uma figura querida do público, João Mota tem apostado numa área bastante diferente daquela que o tornou conhecido.

Recentemente, o vencedor da Casa dos Segredos 2 anunciou o livro “Tudo o que nunca te disse, meu amor”, um projeto que reflete a sua paixão pela escrita e pela partilha de emoções através das palavras e que será lançado dia 3 de junho.

Além da estreia literária, João Mota tem vindo a dedicar-se também à realização de workshops de escrita criativa, onde incentiva outras pessoas a explorar a criatividade e a expressão pessoal.

Mas as novidades não se ficam por aqui. O ex-concorrente celebrou recentemente uma importante conquista académica ao concluir o curso de Psicologia, uma etapa que assinala mais um capítulo na sua evolução pessoal e profissional.

A mudança de percurso tem surpreendido muitos seguidores, que acompanharam a sua trajetória desde os tempos da televisão e que agora veem João Mota abraçar novos desafios com a mesma dedicação que o caracterizou desde o início.

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Entre a escrita, a formação e a Psicologia, o antigo vencedor da Casa dos Segredos mostra que continua a reinventar-se, provando que há muito mais para descobrir para lá do reality show que o lançou para a fama.

Temas: Secret Story João Mota Dois às 10 Reality Show
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