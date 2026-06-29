Após sair do Desafio Final, João Ricardo mostra-se surpreendido com o descobriu: «Fiquei estupefacto»

Tem 31 anos, olhos azuis e faz furor nas redes sociais. Veja as fotos do Padre que está a conquistar

João Ricardo foi o segundo classificado do Secret Story – Desafio Final e, na manhã desta segunda-feira, marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, onde concedeu a primeira entrevista após a grande final.

À conversa com Cláudio Ramos, o ex-concorrente confessou que nunca deixou de acreditar na vitória, embora reconhecesse que a missão era complicada. "Há sempre a esperança de ganhar, mas todos nós sabíamos que seria muito complicado. Primeiro, pelo grupo de fãs do Pedro Jorge e depois porque ele tinha ganhado 250 mil euros", começou por afirmar.

Ainda assim, João Ricardo garantiu que entrou na competição determinado a jogar com as suas próprias estratégias. Já fora da casa, houve, no entanto, situações que o deixaram surpreendido. "Vou-te ser sincero. Não percebo de onde vêm estas mentes a dizer que o João Ricardo teve colinho", atirou.

O ex-concorrente revelou ainda ter ficado chocado com alguns comentários feitos durante a sua participação no reality show. "Fiquei estupefacto com algumas coisas que foram ditas, que eu não vi mas que me disseram. Pessoas que me conhecem, que trabalham comigo, mas não me posso agarrar ao mal, mas sim ao bom", desabafou.

Durante a emissão, João Ricardo teve ainda oportunidade de assistir às análises feitas pelos comentadores sobre o seu percurso no jogo. Apesar de não concordar com algumas opiniões, mostrou-se compreensivo. "Está tudo bem, é o papel deles. Eu também sou comentador", rematou, mostrando desportivismo perante as críticas.