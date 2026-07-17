Em direto, João Ricardo descobre que Marcia Soares recusou enviar-lhe uma mensagem. Esta foi a sua reação

A relação entre João Ricardo e Márcia Soares continua longe de uma reconciliação. Durante a passagem pelo "Dois às 10", o ex-concorrente voltou a falar sobre a antiga amiga e não escondeu a mágoa que ainda sente.

A conversa começou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos a questionarem João Ricardo sobre o alegado romance que, durante meses, foi apontado pelos fãs. O ex-concorrente fez questão de desmentir qualquer envolvimento amoroso. «Era brincadeira. Não, não, não, nós não alimentámos nada, atenção», garantiu.

Cláudio Ramos recordou ainda que João Ricardo chegou a enviar vários ramos de flores a Márcia Soares. O ex-concorrente explicou que o gesto nunca teve qualquer intenção romântica. «Era para parabenizar pelo trabalho dela», esclareceu, revelando até que também já tinha enviado flores a Cristina Ferreira.

O momento mais sério surgiu quando João Ricardo falou da rutura da amizade, que aconteceu depois de Márcia o ter apelidado de «cobarde» durante o reality show. «Acho que não faz sentido toda aquela amizade que nós tivemos um com o outro. Eu acho que tu podes comentar o jogo e não precisas dizer que é cobarde», desabafou.

Para João Ricardo, a amizade deveria ter falado mais alto do que a estratégia televisiva. Questionado sobre o motivo de ter cortado relações, respondeu sem rodeios. «Eu, para tirar alguém ao meu lado, preciso ter alguém que me acrescente», afirmou.

Cristina Ferreira revelou ainda que a produção tentou obter uma mensagem de Márcia Soares para o programa, mas a comentadora recusou. «Nós gostaríamos muito que a Márcia falasse para ti, mas a Márcia não quer falar para ti», contou.

A reação de João Ricardo foi imediata. «Ainda bem, não a chateiem. Eu não vou estar a dar palco à Márcia», respondeu, garantindo que pretende encerrar definitivamente este capítulo.