Fora do Desafio Final, João Ricardo expõe comportamento de Pedro Jorge: «Temos de ser sinceros»

  • Dois às 10
  • Ontem às 14:21

João Ricardo marcou presença no programa Dois às 10 desta segunda-feira, dois dias depois de ter conquistado o segundo lugar no Secret Story – Desafio Final.

À conversa com Cláudio Ramos, o ex-concorrente confessou ter ficado surpreendido com algumas das coisas que descobriu cá fora e acabou por deixar críticas a Pedro Jorge, vencedor do reality show da TVI.

Durante a entrevista, João Ricardo comentou algumas das atitudes do rival dentro da casa mais vigiada do País e questionou a humildade demonstrada pelo vencedor. “Não é humilde. Ou seja, temos de ser sinceros... Alguém que diz que a Ana Duarte tem sucesso numa música [‘Loba’] por causa dele [que é especialmente fã da canção] é alguém que não é humilde”, afirmou.

O ex-concorrente referia-se a declarações feitas por Pedro Jorge ao longo do programa sobre o tema musical de Ana Duarte, que se tornou uma das músicas mais associadas ao concorrente durante a edição.

Apesar das críticas, João Ricardo admitiu que a postura do vencedor pode até fazer parte de uma estratégia de jogo: “Se é uma estratégia para nos irritar, parabéns”, atirou.

Temas: Secret Story Joao Ricardo Pedro Jorge Desafio Final Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Após sair do Desafio Final, João Ricardo mostra-se surpreendido com o descobriu: «Fiquei estupefacto»

Fora do "Desafio Final", João Ricardo responde a Márcia Soares após ser chamado de «cobarde»

O que ainda não se sabia. João Ricardo revela o que conversou com Sara depois do Desafio Final

A Não Perder

Pode conduzir de chinelos sem arriscar uma multa? Saiba o que diz o Código da Estrada

Ontem às 17:00

Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

Ontem às 16:04

Este erro ao aplicar protetor solar pode comprometer a proteção da pele

Ontem às 16:00

Cristina Ferreira mostra momento com João Monteiro em viagem escolhida pelo filho: «Acho que vou gostar disto tudo»

Ontem às 15:34

Esta praia fluvial de águas mornas parece saída de outro país, mas fica a 1h30 de Lisboa

Ontem às 15:00

O que ainda não se sabia. João Ricardo revela o que conversou com Sara depois do Desafio Final

Ontem às 12:41

Fora do "Desafio Final", João Ricardo responde a Márcia Soares após ser chamado de «cobarde»

Ontem às 12:28
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos anuncia: “O Adriano Silva Martins vai dar uma informação de última hora”

Ontem às 10:49

Há um detalhe que liga Pedro Jorge ao irmão de Cláudio Ramos. Apresentador explica

Ontem às 10:21

Nova silhueta de apresentadora da TVI não passa despercebida: “Está mais magra”

Ontem às 09:56

João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”

Ontem às 11:56

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Fora do Estúdio

Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

Ontem às 16:04

Cristina Ferreira mostra momento com João Monteiro em viagem escolhida pelo filho: «Acho que vou gostar disto tudo»

Ontem às 15:34

Depois de apresentar o Desafio Final, Cristina Ferreira mostra o paraíso das férias: «Foi o Tiago quem escolheu o destino»

Ontem às 09:41

Após quatro meses afastada do filho, Sara mostra festa de arromba. E a presença de dois ex-concorrentes não passa despercebida

Ontem às 09:28

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Pode conduzir de chinelos sem arriscar uma multa? Saiba o que diz o Código da Estrada

Ontem às 17:00

Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

Ontem às 16:04

Este erro ao aplicar protetor solar pode comprometer a proteção da pele

Ontem às 16:00

Cristina Ferreira mostra momento com João Monteiro em viagem escolhida pelo filho: «Acho que vou gostar disto tudo»

Ontem às 15:34