Fora do Desafio Final, João Ricardo expõe comportamento de Pedro Jorge: «Temos de ser sinceros»

Sem sair de casa e sem dietas radicais: o método caseiro que levou Leonardo a perder quase 40 kg

João Ricardo marcou presença no programa Dois às 10 desta segunda-feira, dois dias depois de ter conquistado o segundo lugar no Secret Story – Desafio Final.

À conversa com Cláudio Ramos, o ex-concorrente confessou ter ficado surpreendido com algumas das coisas que descobriu cá fora e acabou por deixar críticas a Pedro Jorge, vencedor do reality show da TVI.

Durante a entrevista, João Ricardo comentou algumas das atitudes do rival dentro da casa mais vigiada do País e questionou a humildade demonstrada pelo vencedor. “Não é humilde. Ou seja, temos de ser sinceros... Alguém que diz que a Ana Duarte tem sucesso numa música [‘Loba’] por causa dele [que é especialmente fã da canção] é alguém que não é humilde”, afirmou.

O ex-concorrente referia-se a declarações feitas por Pedro Jorge ao longo do programa sobre o tema musical de Ana Duarte, que se tornou uma das músicas mais associadas ao concorrente durante a edição.

Apesar das críticas, João Ricardo admitiu que a postura do vencedor pode até fazer parte de uma estratégia de jogo: “Se é uma estratégia para nos irritar, parabéns”, atirou.