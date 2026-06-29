Fora do "Desafio Final", João Ricardo responde a Márcia Soares após ser chamado de «cobarde»

  • Dois às 10
  • Ontem às 12:28

João Ricardo, segundo classificado do Secret Story – Desafio Final, esteve esta segunda-feira, dia 29 de junho, no programa Dois às 10, onde fez um balanço da sua participação no reality show da TVI.

À conversa com Cláudio Ramos, o ex-concorrente reviu alguns dos momentos mais marcantes da sua prestação e reagiu, sem rodeios, às críticas que lhe foram dirigidas pelos comentadores ao longo do programa.

Depois de ouvir alguns comentários feitos por Márcia Soares, que considerou que o jogador estava a ser cobarde com Sara, João Ricardo garantiu que encara as opiniões com tranquilidade, embora não tenha deixado de responder. "Por isso eu não posso ficar chateado, está tudo certo, acaba com a existência destas pessoas. Se eles acham que, se a Márcia acha que me chamar cobarde está tudo certo, entre outros concorrentes, eu lembrei-me agora da Márcia, eu lembrei-me há bocado do penteado do Quinaz. Se eu sou um cobarde, está tudo bem, é a opinião", afirmou, num tom irónico.

O ex-concorrente aproveitou ainda para sublinhar que comentar o jogo de fora é muito diferente de viver a experiência dentro da casa mais vigiada do País.

"Eu achava muita piada, em vez de estarmos todos a comentar ali no estúdio do outro lado da rua, irmos todos para dentro de uma casa, porque eu acho que, eu volto a dizer, disse isto na minha entrada e digo isto sem qualquer problema, é muito fácil mandar bitaitadas no sofá, agora, se forem feitos os convites, eles que entrem lá para dentro", desafiou.

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Apesar das divergências, João Ricardo fez questão de salientar que compreende o papel dos comentadores, até porque também desempenha essa função fora dos reality shows.

Temas: Secret Story Joao Ricardo Dois às 10 Marcia Soares Reality Show
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