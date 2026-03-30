Antes de ser expulso do Secret Story, João revelou o que não se sabia: «Espero que a voz me perdoe»

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  • Hoje às 09:40

Ainda antes de abandonar a casa do “Secret Story 10”, João teve oportunidade de falar no confessionário e acabou por abrir o coração sobre a posição delicada em que se encontra no meio do polémico triângulo entre Eva, Diogo e Ariana.

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Amigo dos três concorrentes, João não escondeu que é com Eva que tem uma ligação mais forte, descrevendo-a como uma “irmã”. No entanto, foi confrontado por Cristina Ferreira com um momento que deu que falar, quando, num dos dias mais tensos, optou por não falar com a jovem.

Perante a questão, o concorrente surpreendeu com uma revelação inesperada: “Vou cometer uma inconfidência. Espero que a Voz me perdoe… Quando eu andava mais triste nestes dias, a Voz esteve a falar comigo e disse-me para eu não largar a mão da Eva. E eu só vou largar a mão da Eva quando um de nós levantar os 100 mil euros”.

Sobre o dia em que se afastou, João explicou que tudo aconteceu num momento de maior fragilidade: “Foi um dia muito complicado”.

Cristina Ferreira insistiu: “Por isso vira-se as costas à pessoa mais importante?”. E João garantiu que, apesar desse episódio, nunca deixou de estar presente: “Não. Por isso é que ela, estando mal, eu mesmo não sabendo da história completa, ainda estive lá para ela… e aqui no confessionário antes do direto”.

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Um testemunho emotivo que mostra como, dentro da casa mais vigiada do país, as relações são tudo menos simples — e onde até as amizades mais fortes são postas à prova.

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