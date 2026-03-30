Deixou o anonimato. Adriana, namorada de João, dá nas vistas após expulsão do concorrente

Adriana, namorada de João, deixou finalmente o anonimato após a expulsão do concorrente do “Secret Story 10” e não passou despercebida.

Até aqui afastada do mediatismo, a jovem explicou que optou por viver esta experiência longe dos holofotes, respeitando o percurso do companheiro dentro da casa. “Senti que me coloquei à parte, que não é o meu momento, é o do João. Eu sempre disse que não ia ver… olhos que não veem, coração que não sente”, confessou.

Apesar dessa decisão, a realidade acabou por ser diferente. Adriana revelou que, mesmo sem acompanhar diretamente o programa, era constantemente confrontada com tudo o que se passava: “Era bombardeada com o que estava a acontecer”, admitiu.

A saída de João apanhou-a totalmente de surpresa, mas o que mais chamou a atenção foi a forma tranquila como reagiu à proximidade entre o namorado e Eva dentro da casa. Sem espaço para dúvidas, foi clara: “A Eva está num sítio muito frágil e, se ela saísse ontem, eu era a primeira a estender os braços. Não tive ciúmes”.

Uma postura que surpreendeu muitos e que mostra uma visão mais compreensiva sobre as relações criadas dentro do jogo.

Adriana e João conhecem-se há cerca de dois anos, mas só há três meses decidiram dar um passo em frente e assumir a relação a nível amoroso — um detalhe que ajuda a explicar a maturidade com que a jovem tem lidado com toda a exposição mediática