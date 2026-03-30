Expulsão de João do Secret Story deixou todo o estúdio em choque, exceto uma pessoa: «Festejou a tua saída»

A expulsão de João do “Secret Story 10” ficou marcada por choque, mas também por celebração.

Logo após a expulsão, João foi confrontado com as reações em direto dos comentadores. Tanto Bruna Gomes como Flávio Furtado não esconderam a surpresa com a decisão do público, um sentimento partilhado também pela plateia presente em estúdio.

Mas houve um detalhe que acabou por roubar atenções. Num tom descontraído, mas com um toque de provocação, Cristina Ferreira lançou uma ‘bomba’: “Não sou de intrigas, mas um destes três festejou a tua saída”, disse, referindo-se a Hélder, Pedro e Catarina, antigos concorrentes que estavam no estúdio.

O momento gerou curiosidade imediata e rapidamente se percebeu quem era a “visada”. Catarina acabou por ser associada à reação mais positiva à saída de João, já que, no momento da expulsão, demonstrou maior entusiasmo com a permanência de Sara, a última nomeada salva e sua amiga.

Um instante que não passou despercebido e que voltou a provar que, mesmo fora da casa, as ligações e preferências continuam bem presentes.

Veja o momento da expulsão aqui: