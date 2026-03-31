Fora do «Secret Story», João descobre o segredo de Catarina: «Estou chocado»

Expulso do “Secret Story 10”, João foi confrontado com o segredo de Catarina, que o envolve diretamente, e não escondeu a surpresa.

Após a expulsão do “Secret Story 10”, na gala deste domingo, 29 de março, João ficou a conhecer um dos segredos que o envolve.

Em conversa com a repórter da TVI, Carolina Steffensen, o ex-concorrente foi informado de que Catarina escondia o segredo: “Um concorrente da casa partiu-me o coração". Perante a notícia, a reação foi imediata: “Não vou comentar. Estou chocado”, afirmou o lutador de wrestling.

Questionado sobre a ligação que teve com Catarina antes da entrada no reality show, João mostrou-se cauteloso, admitindo que os sentimentos podem não ter sido vividos da mesma forma pelos dois. “Talvez tenha tido mais dimensão a nível de sentimento para ela”, considerou.

Ainda assim, fez questão de sublinhar que a versão apresentada no programa não corresponde, na sua perspetiva, à realidade. “Aquilo que apareceu nos castings e que eu vi na segunda gala não é a realidade e isso é facto comprovado e tenho as filmagens também a comprová-lo”, garantiu.

Sobre a possibilidade de um esclarecimento fora da casa, João foi direto: não vê necessidade de uma nova conversa. “Quando falámos no jardim acerca da verdadeira verdade, ficou esclarecido. Da minha parte, não preciso de lhe perguntar mais nada”, explicou, deixando a porta aberta apenas caso Catarina queira falar consigo.

Quanto a uma eventual amizade, o ex-concorrente afastou essa hipótese, lembrando que a ligação entre ambos já era limitada antes da experiência televisiva: “Nós não tínhamos uma amizade antes disto. Portanto, é complicado dizer”.