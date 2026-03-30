Não escapou aos mais atentos. Reação de Bruna Gomes à expulsão de João do Secret Story já está viral

Bruna Gomes ficou tão surpreendida como todo o estúdio com a expulsão de João do Secret Story.

A gala do “Secret Story 10” deste domingo, 29 de março, ficou marcada por uma noite intensa e fora do habitual. Sem momentos de alívio ao longo da emissão — como as tradicionais salvações — a tensão manteve-se até ao fim, com Ariana, Sara, João e Liliana em risco.

Foi apenas na reta final que tudo se decidiu… e o resultado apanhou toda a gente de surpresa. João acabou por ser o concorrente expulso da casa mais vigiada do país, num momento que deixou o estúdio em choque.

Entre os comentadores, a reação foi imediata. Bruna Gomes não conseguiu esconder o espanto e levou as mãos à boca, deixando escapar um riso nervoso perante o desfecho inesperado. Já Flávio Furtado mostrou-se igualmente surpreendido com a saída do concorrente.

Uma expulsão inesperada que prova, mais uma vez, que no “Secret Story” nada é previsível — e que até ao último segundo tudo pode mudar