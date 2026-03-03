Secret Story. Mãe de Catarina volta atrás e zanga-se com João: «Não vou admitir que chamem a minha filha de mentirosa»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 30min

Depois dos elogios feitos por Catarina na última gala, a mãe da concorrente marcou presença no “Dois às 10” e reagiu de forma bem diferente às declarações de João.

A mãe de Catarina, concorrente da Secret Story - Casa dos Segredos, esteve esta terça-feira, 3 de março, no Dois às 10 e falou abertamente sobre a relação da filha com João.

Apesar da mãe de Catarina ter deixado elogios ao ex-companheiro na última gala do programa, no programa da manhã não escondeu alguma mágoa perante as recentes declarações do jovem. “Agora gosto menos um bocadinho. Eu não vou admitir que chame a minha filha de mentirosa. Se calhar ela viveu as coisas com mais intensidade”, afirmou, em direto.

Ainda assim, fez questão de sublinhar que acredita no bom caráter de João: “Vê-se que é boa pessoa e que tem tudo no sítio. Gostava que falassem e fossem amigos”, confessou, não escondendo a pena por o jovem já não poder vir a ser seu genro.

A convidada revelou também que lhe custa ver João negar o envolvimento com a filha, embora tente compreender a situação. “Ela diz que sim, que está resolvido, mas acho que não está. E ela tem momentos ali que vai abaixo e eu fico triste”, partilhou. Lançou ainda uma questão: “Ele não faz 300 e tal quilómetros por uma miúda que não tem interesse, não é?”.

Segundo contou, quando questionou a filha sobre o afastamento, Catarina terá respondido: “‘Oh mãe, o João perdeu o encantamento por mim’”.

Agora, a mãe da concorrente espera que ambos consigam conversar dentro da casa e que, pelo menos, consigam manter uma amizade fora do programa

Temas: Secret Story Joao Dois às 10 Catarina Cristina Ferreira

