A pergunta de Cristina Ferreira que Leandro não conseguiu de responder

Foi durante o Dois às 10 que Leandro não conseguiu dar garantias numa resposta.

Leandro voltou a falar sem filtros sobre Liliana Oliveira e o impacto das decisões da concorrente dentro do Secret Story. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10, o ex-concorrente mostrou compreensão pelas críticas que recaem sobre Liliana, mas deixou claro que nunca a julgou pelas escolhas pessoais que fez.

«Tomou decisões difíceis que são questionáveis na sociedade em que estamos. Questionáveis não por mim, que fui o primeiro a dizer: o que é que as pessoas têm a ver com uma decisão que é só dela», começou por afirmar, defendendo o direito de Liliana a viver a sua história sem condenação pública.

Ainda assim, Leandro admitiu que a forma como tudo aconteceu pode ter contribuído para a reação negativa do público. «Acho que ela encarou a situação com leviandade, no sentido de ser tão rápido, o desprendimento de quem estava cá fora», explicou, referindo-se à rapidez com que Liliana seguiu em frente dentro do jogo.

Confrontado diretamente por Cristina Ferreira com a pergunta que muitos continuam a fazer — se acredita que Liliana se apaixonou verdadeiramente por Fábio — Leandro ficou visivelmente hesitante. «Não consigo responder a isso. Não sei se é paixão. Se foi paixão, foi muito fugaz. Apareceu, acendeu a chama e entregou-se», respondeu, incapaz de dar uma certeza.

Durante a conversa, o ex-concorrente reivindicou ainda para si o estatuto de “vencedor moral” da edição e voltou a criticar aquilo que considera ser uma desigualdade estrutural no jogo, apontando vantagens claras aos casais. «Eu merecia estar na final. Eu merecia ganhar o programa», afirmou, sem rodeios.

Para Leandro, o sucesso desta edição do Secret Story passou sobretudo pela dinâmica criada por si e por Liliana, uma relação marcada tanto por confronto como por cumplicidade. «Eu e a Liliana fizemos o conteúdo do programa. As coisas que se desenrolaram depois eram à volta do nosso conteúdo», garantiu.