Cláudio Ramos confronta Leandro após recusar abraço de Pedro Jorge: «O que é tão grave entre ti e ele?»

Durante a conversa com Cláudio Ramos, o ex-concorrente foi confrontado com o momento da gala final em que recusou abraçar Pedro Jorge. O apresentador quis perceber a origem do afastamento e questionou: «O que é tão grave entre ti e ele?».

Leandro explicou que o problema não está propriamente na gravidade dos acontecimentos, mas na falta de entendimento entre ambos. «A gravidade passa depois pelo assumir do erro. Eu pedi desculpa ao Pedro Jorge pelo que possa ter feito sentir após o meu comportamento da primeira edição e por não o ter parabenizado pela vitória. O chamar de falso disse que era a minha opinião sobre ele, mas se o magoou também pedi desculpa. Até hoje, ele não pediu desculpa por nada e acha que tem razão em tudo», afirmou.

Ainda assim, garantiu que não existe qualquer intenção de alimentar conflitos. «Você pergunta-me o que é tão grave, não é por gravidade. Eu e o Pedro não conseguimos ser amigos, mas conseguimos conviver e isso foi visto no programa. Não vamos é ser amigos e está tudo certo, a vida segue», referiu.

Leandro terminou deixando uma mensagem positiva ao vencedor do Desafio Final. «Desejo as maiores felicidades para ele, para a família, mas não vamos ser amigos, porque houve quebra de relação na nossa relação e a amizade deteriorou-se», concluiu.