Cristina Ferreira conta o que nunca disse a Leandro: «Acho que te faltou uma coisa»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 11min

Depois de sair do «Secret Story 9», Leandro esteve no Dois às 10 para a primeira entrevista em televisão, onde recebeu elogios inesperados de Cristina Ferreira e refletiu sobre o percurso que fez dentro da casa mais vigiada do país.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Depois de ter sido o último concorrente expulso do Secret Story 9, na gala deste domingo, 28 de dezembro, Leandro marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, esta segunda-feira, dia 29, para a primeira entrevista em televisão após a sua saída da casa mais vigiada do país.

Durante a conversa, Cristina Ferreira surpreendeu o ex-concorrente com uma revelação feita em direto. «Tu eras dos meus concorrentes favoritos, posso-o dizer agora, porque tu já saíste. E eras dos meus concorrentes favoritos desde o casting, para que saibas disso», confessou a apresentadora, explicando que teve acesso às provas iniciais. «Eu percebi logo que tu serias um extraordinário concorrente», acrescentou.

Apesar do elogio, Cristina Ferreira deixou também uma reflexão sobre o percurso de Leandro no jogo. «Acho que te faltou uma coisa: mostrar quem era o Leandro. Aquilo que tu foste é o que tu és, mas faltou-me saber quem verdadeiramente está na casa da tua mãe», apontou, questionando porque é que o concorrente não se expôs mais emocionalmente.

Perante a observação, Leandro explicou que a sua postura esteve relacionada com a forma como se sentiu dentro da casa. «Com aquelas diversas personalidades, eu sempre me senti um bocadinho reservado. Eu não me dou a toda a gente, só me dou a quem me merece», começou por dizer. O ex-concorrente revelou ainda que sentiu falta de empatia por parte de alguns colegas. «Contei imensas histórias da minha vida, as coisas boas e as situações más que passei, mas parecia que a concentração no jogo era maior do que ouvir o outro ou conhecer o outro como ser humano», desabafou.

Segundo Leandro, essa dinâmica acabou por o levar a fechar-se ainda mais ao longo do programa. «É normal eu fechar-me mais um bocadinho», admitiu, justificando a imagem mais contida que acabou por passar para o público.

Já nos minutos finais da conversa, antes da exibição das melhores imagens da sua passagem pelo Secret Story, Cristina Ferreira deixou-lhe uma última mensagem de reconhecimento. «Nunca te esqueças disto: não chegas à final, mas foste dos melhores jogadores desta edição do Secret Story. É isso que deves guardar», afirmou.

Palavras que deixaram claro que, apesar de não ter chegado à final, Leandro marcou esta edição pela sua intensidade, estratégia e impacto no jogo.

Temas: Secret Story Leandro Cristina Ferreira Dois às 10

RELACIONADOS

A pergunta de Cristina Ferreira que Leandro não conseguiu de responder

Fora do «Secret Story», Leandro sente-se 'traído' por Pedro Jorge. E este é o motivo

Fora do «Secret Story», Leandro correu para os braços de alguém especial

A Não Perder

Este robot aspira, lava e evita obstáculos. E está com 74% de desconto

Há 9 min

Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Há 3h e 18min

A pergunta de Cristina Ferreira que Leandro não conseguiu de responder

Há 3h e 43min

Esta mochila de 20 litros prova que não precisas de mala de porão

Hoje às 13:15

Fora do «Secret Story», Leandro sente-se 'traído' por Pedro Jorge. E este é o motivo

Hoje às 12:38

Rute Cardoso ‘carrega’ Diogo Jota ao peito e emociona fãs ao cumprir objetivo pessoal

Hoje às 09:41

Este foi o momento da Gala do «Secret Story» que ninguém percebeu e que gerou reações opostas de Marisa e Pedro

Hoje às 09:22
MAIS

Mais Vistos

Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar

Hoje às 11:51

A reação imperdível de Cristina Ferreira à imitação de Cláudio Ramos: «Noéliaaa...»

Hoje às 09:53

Cristina Ferreira põe fim às dúvidas e esclarece tudo sobre os castings de Liliana e Zé

Hoje às 10:34

Fora do Secret Story, Leandro mostra-se magoado com Pedro e Marisa: «Não me sinto amigo deles»

Hoje às 11:27

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Há 3h e 18min

Rute Cardoso ‘carrega’ Diogo Jota ao peito e emociona fãs ao cumprir objetivo pessoal

Hoje às 09:41

Este foi o momento da Gala do «Secret Story» que ninguém percebeu e que gerou reações opostas de Marisa e Pedro

Hoje às 09:22

Este foi o comentário de Liliana que mereceu ovação do público. E até Pedro Jorge reagiu

Hoje às 09:02

Fotos

Este robot aspira, lava e evita obstáculos. E está com 74% de desconto

Há 9 min

Cristina Ferreira conta o que nunca disse a Leandro: «Acho que te faltou uma coisa»

Há 1h e 11min

Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Há 3h e 18min

A pergunta de Cristina Ferreira que Leandro não conseguiu de responder

Há 3h e 43min