Cristina Ferreira conta o que nunca disse a Leandro: «Acho que te faltou uma coisa»

Depois de sair do «Secret Story 9», Leandro esteve no Dois às 10 para a primeira entrevista em televisão, onde recebeu elogios inesperados de Cristina Ferreira e refletiu sobre o percurso que fez dentro da casa mais vigiada do país.

Depois de ter sido o último concorrente expulso do Secret Story 9, na gala deste domingo, 28 de dezembro, Leandro marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, esta segunda-feira, dia 29, para a primeira entrevista em televisão após a sua saída da casa mais vigiada do país.

Durante a conversa, Cristina Ferreira surpreendeu o ex-concorrente com uma revelação feita em direto. «Tu eras dos meus concorrentes favoritos, posso-o dizer agora, porque tu já saíste. E eras dos meus concorrentes favoritos desde o casting, para que saibas disso», confessou a apresentadora, explicando que teve acesso às provas iniciais. «Eu percebi logo que tu serias um extraordinário concorrente», acrescentou.

Apesar do elogio, Cristina Ferreira deixou também uma reflexão sobre o percurso de Leandro no jogo. «Acho que te faltou uma coisa: mostrar quem era o Leandro. Aquilo que tu foste é o que tu és, mas faltou-me saber quem verdadeiramente está na casa da tua mãe», apontou, questionando porque é que o concorrente não se expôs mais emocionalmente.

Perante a observação, Leandro explicou que a sua postura esteve relacionada com a forma como se sentiu dentro da casa. «Com aquelas diversas personalidades, eu sempre me senti um bocadinho reservado. Eu não me dou a toda a gente, só me dou a quem me merece», começou por dizer. O ex-concorrente revelou ainda que sentiu falta de empatia por parte de alguns colegas. «Contei imensas histórias da minha vida, as coisas boas e as situações más que passei, mas parecia que a concentração no jogo era maior do que ouvir o outro ou conhecer o outro como ser humano», desabafou.

Segundo Leandro, essa dinâmica acabou por o levar a fechar-se ainda mais ao longo do programa. «É normal eu fechar-me mais um bocadinho», admitiu, justificando a imagem mais contida que acabou por passar para o público.

Já nos minutos finais da conversa, antes da exibição das melhores imagens da sua passagem pelo Secret Story, Cristina Ferreira deixou-lhe uma última mensagem de reconhecimento. «Nunca te esqueças disto: não chegas à final, mas foste dos melhores jogadores desta edição do Secret Story. É isso que deves guardar», afirmou.

Palavras que deixaram claro que, apesar de não ter chegado à final, Leandro marcou esta edição pela sua intensidade, estratégia e impacto no jogo.