Fora do «Secret Story», Leandro sente-se 'traído' por Pedro Jorge. E este é o motivo

  • Hoje às 12:38

Leandro não poupou nas palavras depois de sair do «Secret Story». Em conversa no Dois às 10, o ex-concorrente assumiu a desilusão com Pedro e Marisa e deixou claro que as amizades que pensava ter ficaram dentro do jogo.

Depois de sair do Secret Story, Leandro não escondeu a desilusão com alguns dos colegas de jogo e fez declarações fortes sobre a relação com Pedro e Marisa. Em conversa no Dois às 10, da TVI, o ex-concorrente revelou que a convivência dentro da casa se tornou insustentável.

«Olhar para a cara daquelas pessoas já me irritava. O Pedro, só de falar, já me incomodava. Ele estar à minha beira a comer, incomodava-me», confessou, numa revelação que surpreendeu Cristina Ferreira e os espectadores.

Segundo Leandro, a irritação nasceu da desilusão e da quebra de confiança. «Quem mexe comigo é quem eu gosto», explicou, acusando Pedro de ter usado a amizade para o atacar estrategicamente no jogo. «Eu defendia-os sempre e depois, quando o Pedro começa, ele apanhava as coisas que eu acusava para me apontar a mim. E ele sabia que aquilo não era verdade», atirou.

Questionado diretamente sobre se ainda se considera amigo do casal, Leandro foi claro e sem rodeios. «Sendo sincero, não. Não me sinto amigo deles», afirmou, acrescentando que sente que a relação foi mantida apenas por conveniência dentro do jogo. Para o ex-concorrente, a única ligação verdadeira que levou da casa foi inesperada: «A única amizade real que trago é com a Voz».

Numa reviravolta que também deu que falar, Leandro acabou por elogiar mais o jogo da sua rival Liliana do que o de Pedro e Marisa. «A Liliana entrega muito mais do que uma Marisa e do que um Pedro. Eles precisavam de nós para jogar», afirmou, sugerindo que o casal finalista viveu à sombra das dinâmicas criadas por ele e por Liliana.

Declarações fortes que voltam a provar que, fora da casa do Secret Story, nem todas as amizades resistem — e que as feridas do jogo continuam bem abertas.

