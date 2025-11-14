Perante Cristina Ferreira, mãe de Leandro reage ao facto de o filho ter sido chamado de «aberração»

A mãe de Leandro esteve no “Dois às 10” e partilhou a dor do filho após ter sido alvo de duros comentários no “Secret Story 9”.

No “Dois às 10” desta sexta-feira, 14 de novembro, Cristina Ferreira recebeu os familiares dos concorrentes nomeados do “Secret Story 9”. Entre eles esteve Luzia Pereira, mãe de Leandro, que fez um desabafo sobre o impacto que um episódio do programa teve no filho.

Ao comentar os acontecimentos mais recentes dentro da casa, Luzia recordou a mágoa que Leandro ainda sente depois de ter sido alvo de um insulto por parte de Bruno: "A palavra que o Bruno usou foi muito feia. Ainda hoje, Cristina, ponho-me a pensar como é que as pessoas dizem essas palavras feias pela boca fora e não se lembram que as pessoas têm sentimentos”, lamentou. “Chamar aberração ao meu filho… acho que foi a pior coisa que lhe podiam ter dito. Aquilo fica a martelar na cabeça e pode ter a certeza que ele vem sempre com aquela palavra na cabeça.”

Segundo a mãe, Leandro tem tentado manter o foco no jogo, mas o insulto deixou uma ferida que ainda não sarou: “Ele ficou mesmo magoado, Cristina. Essas palavras não se esquecem.”

Pedro, Dylan, Ana Cristina, Ana ou Leandro: um deles será expulso este domingo.