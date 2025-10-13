Assim que saiu do «Secret Story», Lídia correu para os braços de pessoa especial

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:32

A gala do Secret Story deste domingo, 12 de outubro, ficou marcada por mais uma expulsão. Lídia foi a concorrente que saiu da casa mais vigiada do país, já que conquistou apenas 11% dos votos.

O momento da expulsão foi carregado de emoção. Quando Cristina Ferreira anunciou o resultado, Lídia e Dylan — os dois concorrentes menos votados — abraçaram-se em lágrimas. Também Leandro não conteve a emoção e chorou com a saída da colega.
“Achava que ia sair a Ana, mas a minha esperança era que saísse o Dylan”, desabafou Leandro, visivelmente comovido.

Já no estúdio, Lídia reencontrou a mãe e não conteve o choro ao abraçá-la. A taróloga e terapeuta espiritual assumiu que o seu jogo foi arriscado: “Eu acredito que este meu jogo de levar e trazer seria arriscado […] fazia de propósito, mas foi arriscado lá dentro e cá fora. Podiam interpretar mal, mas era estratégico”, explicou a Cristina Ferreira.

Mas o momento mais divertido da noite aconteceu logo a seguir, quando Cristina revelou a Lídia o segredo de Marisa.
“A Marisa tem o marido dentro da casa”, anunciou a apresentadora. A reação de Lídia foi imediata: “Não, não tem não!”, gritou, completamente incrédula. Quando Cristina revelou quem era o marido, Lídia voltou a reagir de forma hilariante — “Não! Não é não!” —, deixando o estúdio às gargalhadas.

Depois de uma noite intensa e cheia de emoções, Lídia despediu-se da casa com a mesma energia com que entrou: entre lágrimas, risos e uma boa dose de surpresas. 

Veja na galeria as imagens que marcam a saída de Lídia e o reencontro com a mãe.

Temas: Secret Story Lidia Dois às 10 Cristina Ferreira

