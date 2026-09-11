Liliana Oliveira realiza um dos maiores sonhos: «Guardamos em silêncio durante muito tempo»

A ex-concorrente do Secret Story mostrou-se radiante.

"Há sonhos que guardamos em silêncio durante muito tempo… Hoje, finalmente, posso dizer que realizei um dos meus". Foi assim que Liliana Oliveira comunicou com os fãs a decisão que tomou: uma mamoplastia de aumento.

A ex-concorrente do Secret Story refletiu sobre o tema: "Foi uma decisão muito pensada, desejada e, acima de tudo, feita por mim e para mim. Mais do que uma mudança no meu corpo, é a realização de um desejo que carreguei comigo durante muito tempo."

"Hoje sinto-me feliz, realizada e ainda mais confiante. Um sonho que deixou de ser sonho e passou a fazer parte de mim. Que nunca nos falte coragem para realizar aquilo que um dia sonhámos", terminou, mostrando-se ainda numa das camas da clínica.