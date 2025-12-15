A mensagem da irmã de Fábio para Liliana que poucos esperavam ouvir

A mensagem chegou como surpresa para Liliana e Fábio durante a mais recente gala do Secret Story.

O arranque da gala deste domingo, dia 14, do “Secret Story – Casa dos Segredos” ficou marcado por um momento diferente e carregado de emoção. As concorrentes nomeadas da semana — Ana, Inês e Liliana — receberam mensagens especiais de familiares de outros participantes, numa dinâmica que apanhou todas de surpresa.

No caso de Liliana, a concorrente atendeu uma chamada de Vanessa, irmã de Fábio, que fez questão de deixar uma mensagem honesta, mas também de reconhecimento.

“Admito que, no início, tive as minhas reservas, mas hoje consigo ver a tua coragem, a tua verdade e a tua forma de estar no jogo”, começou por dizer.

As palavras acabaram por tocar Liliana, sobretudo por virem de alguém tão próximo de Fábio, com quem a concorrente tem vivido uma relação marcada por altos e baixos dentro da casa.

Vanessa não deixou, no entanto, de apontar aquilo que considera ser um ponto a melhorar:

“Acho que por vezes não valorizas o Fábio, mas acredito que, com o tempo, a comunicação irá melhorar.”

Um momento de franqueza que trouxe emoção à gala e mostrou que, fora da casa, as atitudes dos concorrentes são acompanhadas com atenção — e sentidas de forma muito pessoal por quem está cá fora.

 

