A pergunta de Cristina Ferreira que Liliana não conseguiu responder

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:03

Foi durante a gala do Secret Story que se viveu um dos momentos que ficará na história do reality show: o fim do noivado de Liliana com Zé.

Na última gala do Secret Story, emitida pela TVI, viveu-se um dos momentos mais emocionantes da edição com o fim do noivado de Liliana, que pôs fim à relaão com Zé, o noivo que ficou fora do jogo. Cristina Ferreira olhou nos olhos de Liliana e perguntou: “O que acha que o Zé lhe diria agora?”

A concorrente hesitou e respondeu: “Não sei, Cristina, não consigo responder.”

 Liliana tentou explicar que o fim da relação não significava falta de amor, mas sim uma escolha de consciência. “Era mesmo a questão do meu namorado, Cristina. Eu amo essa pessoa que está aí fora. E isto não vai fazer que eu ame menos ou mais”, confessou, emocionada.

A concorrente admitiu que, dentro da casa, surgiu uma ligação inesperada e difícil de controlar com Fábio, um dos colegas do programa. “Foi incontrolável. Tentei muitas vezes afastar-me daquela pessoa, mas não consegui”, desabafou. Ainda assim, garantiu que a decisão não foi motivada por um novo amor, mas pela necessidade de ser justa e verdadeira consigo própria: “Não estou a fazer isto com as intenções de me envolver com outra pessoa. Só o tempo dirá.”

Consciente da dor que poderia causar, Liliana reconheceu o carinho e o apoio da família de Zé: “Devem estar muito desanimados… os pais do Zé cuidaram muito de mim, às vezes até mais do que os meus próprios pais.” Acrescentou: “Tenho de pensar mais em mim, coisa que durante 22 anos não fiz.”

Quando Cristina lhe perguntou o que gostaria de dizer a Zé, Liliana deixou uma mensagem: “Quero que me compreenda e que saiba que fiz o melhor para os dois. Não quero apagar a nossa história.”

Sobre o futuro com Fábio, Liliana preferiu não antecipar nada: “Ainda é cedo para pensar nessas situações”, respondeu, num tom prudente.

 

Temas: Secret Story Liliana Ze Cristina Ferreira

