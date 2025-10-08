Amiga faz declaração a Zé após fim do noivado com Liliana: «A pessoa que me fazia rir. Adoro-te»

Após o fim do noivado com Liliana, em plena gala do Secret Story, Zé Pedro tem recebido inúmeras mensagens de apoio. Entre elas, destaca-se a de uma amiga, que partilhou um vídeo antigo e uma dedicatória especial.
Depois de Liliana Oliveira ter terminado o noivado com Zé Pedro em plena gala do Secret Story, o jovem tem estado no centro das atenções — e a receber uma onda de apoio nas redes sociais.
Entre as muitas mensagens deixadas por fãs e amigos, uma das mais pessoais foi partilhada por Lara Ferreira, amiga de longa data de Zé, que recordou os tempos em que ambos eram adolescentes.
A jovem publicou um vídeo antigo dos dois e acompanhou-o com uma legenda cheia de carinho:
“Vocês conhecem-no por causa da Casa dos Segredos, mas eu conheço-o por ser a pessoa que me fazia rir sempre que estava no pior. Adoro-te, Zé.”
A publicação rapidamente gerou reações dos seguidores, que elogiaram o apoio genuíno e a amizade entre os dois.