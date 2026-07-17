Após notícia que a deixou sem chão, Liliana, do Secret Story 10, partilha atualização: «Deus é grande»

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Liliana vive dias de alívio. Depois de ter revelado que a mãe foi diagnosticada com cancro, a ex-concorrente do "Secret Story 10" partilhou uma atualização muito positiva sobre o estado de saúde da progenitora.

Recorde-se que, após conquistar o terceiro lugar no reality show da TVI, Liliana viu a felicidade ser rapidamente ensombrada por uma notícia difícil. Em conversa com Cláudio Ramos, confessou que ficou "sem chão" ao saber que a mãe enfrentava uma doença oncológica e revelou que a família aguardava para perceber se seria necessário avançar com tratamentos de quimioterapia.

Agora, através das redes sociais, Liliana deu a novidade que tanto esperava. "A mãe liga e a notícia que tem: não é necessário quimioterapia ❤️", começou por escrever.

A ex-concorrente explicou ainda que esse era o cenário que mais receavam nesta fase do processo, mostrando-se profundamente emocionada com o desfecho. "O que mais temíamos neste próximo passo, mas Deus é grande 🙏🏼 e o bicho para já está controlado ❤️", acrescentou.

A terminar, Liliana não escondeu o alívio sentido por toda a família e deixou uma mensagem de gratidão. "Hoje só temos motivos para festejar e agradecer", escreveu.