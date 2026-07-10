Após o Secret Story, Liliana e Ricky revelam ter uma nova vida: «Era um sonho que estava escondido»

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Ricky e Liliana continuam a viver uma fase muito feliz depois da participação no "Secret Story 10". Embora tenham regressado à Suíça após o reality show da TVI, a experiência acabou por mudar as suas vidas e dar espaço a novos projetos.

À conversa com Cláudio Ramos, o casal revelou que o programa lhes trouxe novas oportunidades e que Ricky decidiu finalmente apostar num sonho antigo. «Sempre gostei de música, era um sonho que estava escondido», confessou.

Depois de anos a adiar esse objetivo, o ex-concorrente decidiu lançar-se como DJ e já está a dar os primeiros passos na nova carreira, contando sempre com o apoio da companheira. Liliana não escondeu o orgulho que sente pelo companheiro e garantiu que ambos vivem esta nova fase com entusiasmo.

O casal assegura que a participação no reality show foi determinante para ganharem coragem para investir nos respetivos projetos. «O programa mudou a nossa vida», afirmaram.

Enquanto Ricky se estreia como DJ, Liliana continua focada no negócio de estética que criou na Suíça e que, segundo revelou, atravessa atualmente uma das melhores fases.

Apesar de viverem fora de Portugal há cerca de 11 anos, os dois admitem que não fecham a porta a um eventual regresso ao país no futuro