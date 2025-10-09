Casa do «Secret Story» em choque com revelação do segredo de Liliana. Cristina Ferreira reagiu com um gesto marcante

O momento mais surpreendente da nona edição do «Secret Story» aconteceu em direto: o segredo de Liliana foi finalmente revelado e deixou todos em choque.

A casa do Secret Story está ao rubro e esta foi uma noite verdadeiramente histórica. Durante o Especial conduzido por Cristina Ferreira, Raquel acabou de desvendar o segredo de Liliana — e ninguém ficou indiferente.

«Fui pedida em casamento na gala de estreia» foi o segredo revelado, e o momento deixou concorrentes, público e até Cristina Ferreira em choque. A apresentadora reagiu de forma espontânea, levando a mão à boca num gesto que refletiu o espanto geral.

Liliana, visivelmente nervosa, confessou que não esperava ver o segredo ser descoberto tão cedo: “Estou aqui com o coração a mil. Nunca pensei que fosse descoberto tão cedo. Se calhar falei demais por causa do que se passou aqui.”

Cristina questionou a concorrente sobre o impacto que a revelação poderia ter dentro da casa. Liliana admitiu o receio das reações dos colegas: “Vão-me chamar louca outra vez. Não sei mesmo. Sinto um pouco mais de alívio, mas não pensava mesmo que seria tão cedo.”

A concorrente aproveitou ainda para revelar detalhes inéditos sobre o pedido de casamento que marcou a gala de estreia: “Eu vinha para aqui com o meu namorado, achava que vínhamos com o mesmo segredo, que éramos um casal verdadeiro. No dia da gala ele pediu-me em casamento e foi um choque. A voz mandou-me entrar e ele ficou lá fora. A única coisa que ele me disse foi ‘diverte-te’.”

Entre lágrimas e sorrisos nervosos, Liliana reconheceu que o que viveu dentro da casa com Fábio mexeu com o seu coração: “Foi tudo muito real. Posso ter feito uma burrice, posso ter sido precipitada, mas era o que eu sentia.”

Cristina Ferreira, atenta a cada palavra, quis saber se o sentimento permanecia. Liliana hesitou e respondeu com sinceridade: “É o que eu sinto… mas estou muito nervosa, tenho mais dúvidas do que certezas. Ainda assim, não estou arrependida. Pelo menos, ainda não.”

O momento marcou um dos pontos altos da noite, com emoção, revelações e reações que prometem continuar a dar que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país.