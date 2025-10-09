Casa do «Secret Story» em choque com revelação do segredo de Liliana. Cristina Ferreira reagiu com um gesto marcante

  • Dois às 10
  • Hoje às 06:45

O momento mais surpreendente da nona edição do «Secret Story» aconteceu em direto: o segredo de Liliana foi finalmente revelado e deixou todos em choque.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A casa do Secret Story está ao rubro e esta foi uma noite verdadeiramente histórica. Durante o Especial conduzido por Cristina Ferreira, Raquel acabou de desvendar o segredo de Liliana — e ninguém ficou indiferente.

«Fui pedida em casamento na gala de estreia» foi o segredo revelado, e o momento deixou concorrentes, público e até Cristina Ferreira em choque. A apresentadora reagiu de forma espontânea, levando a mão à boca num gesto que refletiu o espanto geral.

Liliana, visivelmente nervosa, confessou que não esperava ver o segredo ser descoberto tão cedo: “Estou aqui com o coração a mil. Nunca pensei que fosse descoberto tão cedo. Se calhar falei demais por causa do que se passou aqui.”

Cristina questionou a concorrente sobre o impacto que a revelação poderia ter dentro da casa. Liliana admitiu o receio das reações dos colegas: “Vão-me chamar louca outra vez. Não sei mesmo. Sinto um pouco mais de alívio, mas não pensava mesmo que seria tão cedo.”

A concorrente aproveitou ainda para revelar detalhes inéditos sobre o pedido de casamento que marcou a gala de estreia: “Eu vinha para aqui com o meu namorado, achava que vínhamos com o mesmo segredo, que éramos um casal verdadeiro. No dia da gala ele pediu-me em casamento e foi um choque. A voz mandou-me entrar e ele ficou lá fora. A única coisa que ele me disse foi ‘diverte-te’.”

Entre lágrimas e sorrisos nervosos, Liliana reconheceu que o que viveu dentro da casa com Fábio mexeu com o seu coração: “Foi tudo muito real. Posso ter feito uma burrice, posso ter sido precipitada, mas era o que eu sentia.”

Cristina Ferreira, atenta a cada palavra, quis saber se o sentimento permanecia. Liliana hesitou e respondeu com sinceridade: “É o que eu sinto… mas estou muito nervosa, tenho mais dúvidas do que certezas. Ainda assim, não estou arrependida. Pelo menos, ainda não.”

O momento marcou um dos pontos altos da noite, com emoção, revelações e reações que prometem continuar a dar que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Temas: Secret Story Liliana Cristina Ferreira Dois às 10

RELACIONADOS

Zé reage à insinuação de traição feita por Liliana: «Sempre achei que ela...»

Foi assim que Cristina Ferreira reagiu ao comunicado de Zé depois de Liliana terminar o namoro

Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»

Fora do Estúdio

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Há 1 min

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

Hoje às 09:23

A mensagem de Cristina Ferreira sobre Liliana que todos comentam: «Sei que muita gente não irá entender a minha opinião»

Hoje às 08:14

Após revelação do segredo de Liliana, Cristina Ferreira deixa mensagem: «Mais condenável para mim é não seguir a própria felicidade»

Hoje às 08:05

Zé reage à insinuação de traição feita por Liliana: «Sempre achei que ela...»

Ontem às 09:43

Amiga faz declaração a Zé após fim do noivado com Liliana: «A pessoa que me fazia rir. Adoro-te»

Ontem às 09:18

TikToker de 23 anos morre em plena transmissão ao vivo. Caiu de uma altitude de 900 metros

7 out, 15:30
MAIS

Mais Vistos

Emocionada, Cristina Ferreira deixa conselho a mãe de luto há 11 anos: «Não se castigue por ser feliz»

Ontem às 12:07

Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado

7 out, 11:54

Cláudio Ramos defende Liliana: «Vou ficar ao lado da Liliana até ao fim do programa»

Hoje às 10:24

Gonçalo Quinaz expõe atitude de Pedro Jorge: «Eu tenho sentido vergonha alheia deste Pedro Jorge»

Hoje às 10:05

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fotos

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Há 1 min

Comer este alimento junto com banana pode causar náuseas e dores de cabeça

Há 12 min

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre participação de Liliana e Zé no programa «A Sentença»

Hoje às 10:29

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

Hoje às 09:23