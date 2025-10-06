Cristina Ferreira revela atitude de Liliana que passou despercebida durante a gala do «Secret Story»

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:24

O assunto do momento, o fim do namoro de Liliana com Zé, chegou ao «Dois às 10».

O fim do noivado de Liliana e Zé, que marcou a última gala do Secret Story, continua a dar que falar — e foi tema de conversa na manhã desta segunda-feira, no programa Dois às 10, da TVI.

Durante o debate, Cristina Ferreira revelou que reparou num gesto subtil de Liliana que pode ter escapado à maioria dos telespectadores.

A apresentadora recordou que, em momentos anteriores, Fábio tinha dito que, caso ganhasse o prémio do reality show, compraria uma casa para os dois. No entanto, quando foi confrontado com essa declaração, o concorrente reagiu de forma descontraída, quase como se tudo não passasse de uma brincadeira.

Cristina partilhou então a observação que a marcou: “Se repararem, quando saem do confessionário, ele quer abraçá-la e ela não quer. Eu acho que ela estava à espera que o Fábio ficasse tão feliz e lhe desse um beijo.”

O comentário de Cristina deixou o estúdio em silêncio por instantes e relançou o debate sobre as emoções vividas dentro da casa. Entre gestos, silêncios e reações, o triângulo amoroso entre Liliana, Zé e Fábio continua a prender a atenção dos espectadores — e a despertar novas interpretações a cada gala.

Temas: Secret Story Liliana Dois às 10 Cristina Ferreira Fabio

