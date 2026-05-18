Cristina Ferreira revela que Liliana viveu momento duro antes de entrar no Desafio Final: «Foi muito difícil para ela»

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Liliana Oliveira voltou a estar no centro das atenções dentro da casa de “Secret Story – Desafio Final”.

Na madrugada desta segunda-feira, 18 de maio, a concorrente protagonizou uma discussão intensa com Pedro Jorge, tema que acabou por ser comentado no programa “Dois às 10”, da TVI.

Durante a habitual tertúlia sobre o reality show, Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins analisaram também as críticas e julgamentos de que Liliana Oliveira foi alvo após a participação na nona edição de “Secret Story – Casa dos Segredos”.

Ao comentar o assunto, Cláudio Ramos mostrou-se direto: “Se tivesse sofrido muito, se estivesse muito traumatizada, muito magoada e à beira da morte emocional, não teria entrado. Entra porque quer”.

Foi então que Cristina Ferreira decidiu fazer uma revelação sobre a entrada da concorrente no programa. “Posso eu aqui confirmar que ela teve mesmo muitas dúvidas de entrar. Foi muito difícil para ela e esteve na dúvida se iria ou não”, afirmou a apresentadora.

Cristina Ferreira explicou ainda que conhece detalhes que não são públicos e destacou a pressão que alguns concorrentes sentem quando recebem um convite para regressar aos reality shows. “Eu sei um bocadinho mais de coisas do que vocês todos. Às vezes, as pessoas também se sentem um bocadinho nesta obrigação de dar à casa… Nós temos de dizer isto: há pessoas que sentem que, se a casa lhes está a fazer o convite, é sinal de que as estão, de alguma forma, a agradecer também aquilo que fizeram”.

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