Culpa de Liliana Oliveira? Cristina Ferreira revela o que Fábio Pereira disse sobre o alegado conflito familiar

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Surgiram rumores de um alegado afastamento entre Fábio Pereira e a irmã, Vanessa. A especulação começou depois de os dois deixarem de se seguir nas redes sociais e rapidamente surgiram teorias sobre os motivos que poderiam estar na origem do alegado desentendimento.

Entre os rumores difundidos, surgiu a possibilidade de o afastamento estar relacionado com Liliana Oliveira, namorada de Fábio Pereira e ex-concorrente do “Secret Story 9”.

O tema foi comentado esta quinta-feira, 3 de setembro, no “Dois às 10”, da TVI, durante a rubrica “Conversas de Café”. Cristina Ferreira revelou então que a equipa do programa decidiu contactar diretamente Fábio para perceber o que estava, de facto, a acontecer.

«Nós ligámos para o Fábio. O Fábio admite que está aí com umas coisinhas com a família, mas disse logo que não era culpa da Liliana», revelou a apresentadora.

Desta forma, Fábio Pereira terá confirmado a existência de alguns problemas familiares, mas afastou a namorada da origem dos mesmos.

Os rumores ganharam força precisamente depois de os irmãos deixarem de se seguir nas redes sociais, situação que levou alguns internautas a especular sobre um eventual corte de relações.

No entanto, não foram revelados mais detalhes sobre a natureza dos problemas familiares. Fábio terá apenas feito questão de esclarecer que, apesar das «coisinhas com a família», Liliana Oliveira não é responsável pelo alegado afastamento.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

 

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Secret Story Liliana Fabio Dois às 10 Cristina Ferreira
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

«Tu não sabes desta, se calhar»: Cristina Ferreira informa Liliana sobre decisão de Fábio durante a sua participação no Desafio Final

Liliana Oliveira faz mudança de visual radical. E um ex-concorrente não demorou a reagir: «Não gostei nada»

A Não Perder

Após ser colhido por um touro e ficar tetraplégico, Nuno deu liberdade à namorada para o deixar. A resposta emocionou-o

Há 1h e 5min

Uma semana após o casamento, Inês viveu a maior dor: «Voltei da lua de mel com essa notícia»

Há 1h e 29min

«Depois de alguns sustos»: ex-concorrentes de reality show celebram nascimento do filho

Hoje às 09:17

Aos 50 anos, famosa revela hábito que a faz parecer ter 30

Ontem às 17:00

Sabe quanto tempo deve esperar antes de colocar a comida no frigorífico? A maioria erra

Ontem às 16:00

Após vencer o Secret Story, Eva Pais regressa a paixão antiga: «De volta»

Ontem às 15:48

Em momento raro, Cristina Ferreira mostra tradição da família: «A certeza de um colo que não falha»

Ontem às 15:02
MAIS

Mais Vistos

Telefonema para ex-concorrente esclarece polémica: “Se está zangado, a responsabilidade é dele”

Há 3h e 19min

Susana Dias Ramos revela novo projeto profissional na TVI

Ontem às 10:22

Cristina Ferreira faz anúncio: “Hoje é um dia especial”

Há 3h e 25min

Em direto, Rosa Bela reage a convite da TVI: “Fiquei surpreendida”

Ontem às 10:42

Signos

Setembro pode trazer um romance no trabalho para um signo. Será o seu?

26 ago, 13:00

Solteiros a despertar olhares sem precisarem de se esforçar: astróloga lança previsão para signo em setembro

25 ago, 18:00

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

25 ago, 17:00

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Receitas

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

Hoje às 09:00

Nunca mais ficou rija. Assim se faz carne estufada no ponto

Ontem às 15:00

«Fiz um jantar incrível»: Cristina Ferreira partilha receita saudável para uma refeição simples e deliciosa

31 ago, 14:27

Aprenda a fazer pão com chouriço como o das festas

19 ago, 12:00

Fora do Estúdio

«Depois de alguns sustos»: ex-concorrentes de reality show celebram nascimento do filho

Hoje às 09:17

Após vencer o Secret Story, Eva Pais regressa a paixão antiga: «De volta»

Ontem às 15:48

Em momento raro, Cristina Ferreira mostra tradição da família: «A certeza de um colo que não falha»

Ontem às 15:02

Em direto, Manuel Luís Goucha anuncia saída de colaboradora do «Funtástico»: «Nunca é uma despedida»

1 set, 15:47

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Após ser colhido por um touro e ficar tetraplégico, Nuno deu liberdade à namorada para o deixar. A resposta emocionou-o

Há 1h e 5min

Uma semana após o casamento, Inês viveu a maior dor: «Voltei da lua de mel com essa notícia»

Há 1h e 29min

Culpa de Liliana Oliveira? Cristina Ferreira revela o que Fábio Pereira disse sobre o alegado conflito familiar

Há 2h e 21min

«Depois de alguns sustos»: ex-concorrentes de reality show celebram nascimento do filho

Hoje às 09:17