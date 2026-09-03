Culpa de Liliana Oliveira? Cristina Ferreira revela o que Fábio Pereira disse sobre o alegado conflito familiar

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Surgiram rumores de um alegado afastamento entre Fábio Pereira e a irmã, Vanessa. A especulação começou depois de os dois deixarem de se seguir nas redes sociais e rapidamente surgiram teorias sobre os motivos que poderiam estar na origem do alegado desentendimento.

Entre os rumores difundidos, surgiu a possibilidade de o afastamento estar relacionado com Liliana Oliveira, namorada de Fábio Pereira e ex-concorrente do “Secret Story 9”.

O tema foi comentado esta quinta-feira, 3 de setembro, no “Dois às 10”, da TVI, durante a rubrica “Conversas de Café”. Cristina Ferreira revelou então que a equipa do programa decidiu contactar diretamente Fábio para perceber o que estava, de facto, a acontecer.

«Nós ligámos para o Fábio. O Fábio admite que está aí com umas coisinhas com a família, mas disse logo que não era culpa da Liliana», revelou a apresentadora.

Desta forma, Fábio Pereira terá confirmado a existência de alguns problemas familiares, mas afastou a namorada da origem dos mesmos.

Os rumores ganharam força precisamente depois de os irmãos deixarem de se seguir nas redes sociais, situação que levou alguns internautas a especular sobre um eventual corte de relações.

No entanto, não foram revelados mais detalhes sobre a natureza dos problemas familiares. Fábio terá apenas feito questão de esclarecer que, apesar das «coisinhas com a família», Liliana Oliveira não é responsável pelo alegado afastamento.