«Ela não tem recebido mesmo nada por parte da família»: Cristina Ferreira esclarece polémica sobre camisola de Zé para Liliana

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

No «Dois às 10», Zé, ex-noivo de Liliana, foi convidado para falar da nova fase da sua vida, depois de Liliana terminar o noivado em direto.

A polémica em torno da camisola de Zé Pedro Andrade para Liliana Oliveira, concorrente da “Secret Story 9”, foi finalmente esclarecida no “Dois às 10”. Cristina Ferreira explicou o que realmente aconteceu e o momento em que o gesto teve lugar.

Durante o programa desta quinta-feira, 23 de outubro, a apresentadora fez questão de colocar um ponto final na especulação: “Ela não tem recebido mesmo nada por parte da família. A camisola que foi entregue, a camisola que recebeu que era tua, foi logo no início do programa, certo?”

Zé Pedro confirmou a versão e aproveitou para contextualizar o gesto que deu origem à polémica: “De facto, foi enviado naquela gala em que fui lá falar, foi uma tentativa de mudar o rumo [dos acontecimentos].”

O ex-concorrente revelou ainda um detalhe curioso sobre o presente: “Encharcámos a camisola de perfume.” Com algum distanciamento, Zé Pedro reconhece agora que o gesto foi impulsivo: “Se calhar fui um bocadinho tonto. Naquela altura já só eu é que acreditava naquilo.”

A conversa no “Dois às 10” ajudou a esclarecer o mal-entendido que se espalhou nas redes sociais, onde muitos acreditavam que Zé Pedro teria enviado recentemente um presente à ex-noiva.

Veja ainda a conversa completa: