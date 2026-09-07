Em conjunto, Liliana e Ricky anunciam decisão: «Temos uma coisa importante para vos dizer»

  • Dois às 10
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Liliana Araújo e Ricky Costa recorreram este domingo, dia 6 de setembro, às redes sociais para partilhar uma decisão relacionada com casinos ilegais.

Hoje temos uma coisa extremamente importante para vos dizer”, começaram por anunciar num vídeo publicado no Instagram. O casal, que participou no “Secret Story 10”, explicou depois a posição que decidiu assumir sobre este tipo de parcerias.

Nem todo o dinheiro vale a nossa consciência. Não julgamos quem aceita, mas nós escolhemos aquilo que queremos representar”, escreveram na legenda da publicação.

Liliana Araújo e Ricky Costa foram claros: “Parcerias com casinos ilegais não fazem parte dos nossos valores.”

Dinheiro vai e vem. A consciência fica. E vocês, aceitariam?”, questionaram no final, deixando assim pública a decisão de não se associarem a este tipo de plataformas.

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Temas: Secret Story Liliana Ricky Dois às 10
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