Em conjunto, Liliana e Ricky anunciam decisão: «Temos uma coisa importante para vos dizer»

Após ser colhido por um touro e ficar tetraplégico, Nuno deu liberdade à namorada para o deixar. A resposta emocionou-o

Liliana Araújo e Ricky Costa recorreram este domingo, dia 6 de setembro, às redes sociais para partilhar uma decisão relacionada com casinos ilegais.

“Hoje temos uma coisa extremamente importante para vos dizer”, começaram por anunciar num vídeo publicado no Instagram. O casal, que participou no “Secret Story 10”, explicou depois a posição que decidiu assumir sobre este tipo de parcerias.

“Nem todo o dinheiro vale a nossa consciência. Não julgamos quem aceita, mas nós escolhemos aquilo que queremos representar”, escreveram na legenda da publicação.

Liliana Araújo e Ricky Costa foram claros: “Parcerias com casinos ilegais não fazem parte dos nossos valores.”

“Dinheiro vai e vem. A consciência fica. E vocês, aceitariam?”, questionaram no final, deixando assim pública a decisão de não se associarem a este tipo de plataformas.