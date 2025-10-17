Em dia de aniversário, Zé, ex-noivo de Liliana, partilha foto inédita: «Bons tempos»

  Dois às 10
  • Há 1h e 55min

Zé, ex-noivo de Liliana Oliveira, celebra esta sexta-feira, 17 de outubro, o seu 23.º aniversário. A data foi assinalada com uma partilha especial nas redes sociais, onde um amigo de infância recordou os tempos em que ambos jogavam futebol juntos — um “tesourinho” que o jovem fez questão de partilhar e que deixou os fãs enternecidos.

Zé, o ex-noivo de Liliana Oliveira, celebra esta sexta-feira, dia 17 de outubro, o seu 23.º aniversário — e a data não passou despercebida nas redes sociais. Um amigo de longa data do nortenho decidiu assinalar o momento com uma publicação especial, partilhando uma fotografia antiga dos tempos em que os dois jogavam futebol juntos.

“Parabéns, meu menino. Desde sempre e para sempre. Bons tempos”, pode ler-se na mensagem deixada no Instagram.

O ex-noivo de Liliana, que tem conquistado cada vez mais seguidores fora da «Casa dos Segredos», fez questão de reagir ao gesto e partilhou a publicação nas suas stories, acompanhando-a com a legenda: “Bons tempos”.

Uma forma simples, mas carregada de nostalgia, de recordar o passado num dia que marca mais um ano de vida para o jovem que tem dado que falar nas redes sociais.

Veja na galeria em cima algumas das fotos de Zé, o não concorrente do Secret Story mais falado.

