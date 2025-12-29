Este foi o comentário de Liliana que mereceu ovação do público. E até Pedro Jorge reagiu

Foi perto do fim da gala que Liliana quis destacar pela negativa uma atitude de Marisa.

As discussões entre Marisa e Pedro continuam a marcar o ambiente dentro da casa do Secret Story, muitas vezes alimentadas por ciúmes e situações mal resolvidas. O mais recente episódio acabou por dar origem a um dos momentos mais comentados da gala — e a um comentário de Liliana que arrancou uma ovação.

Tudo aconteceu depois de Marisa Susana ter sido eleita a melhor concorrente a desempenhar uma missão. Por não se encontrar presente, foi Pedro quem recebeu o prémio em seu nome, situação que rapidamente gerou desconforto. Marisa não escondeu a crítica e comentou: «Disse para fazer melhor do que ela fez por ele», insinuando que não se tinha esforçado.

As palavras caíram mal a Pedro, que se mostrou visivelmente magoado. «Ela não me é nada, tu és alguma coisa. E a campanha que fizeste contra mim está lá igual», atirou, acrescentando ainda, em tom irónico, que tinha ouvido dizer: «Pode ser que ainda vá lá hoje cheirar o perfume dela».

Foi neste momento que Liliana decidiu intervir — e não passou despercebida. «Isto é muito estranho. Ela estar a dizer ‘tu não és um concorrente como os outros’, como se fosse o Zé da esquina. É o teu namorado», afirmou, num comentário direto que mereceu aplausos e apoio dos colegas.

A troca de palavras terminou com Pedro a lançar a farpa final: «É a rica figura que estás a fazer», encerrando um momento de tensão que voltou a expor as fragilidades da relação e a dividir opiniões dentro e fora da casa.

 

