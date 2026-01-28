Estes são os ex-concorrentes com quem Liliana e Fábio mantêm contacto após o «Secret Story 9»

Liliana Oliveira e Fábio Pereira estiveram no ‘Dois às 10’ e revelaram com quais dos ex-concorrentes do ‘Secret Story 9’ mantêm contacto, esclarecendo como ficaram as relações depois do fim do reality show.

Cristina Ferreira recebeu esta quarta-feira, dia 28 de janeiro, Liliana Oliveira e Fábio Pereira no ‘Dois às 10’. O casal, que se formou no ‘Secret Story 9’, esteve à conversa com a apresentadora para falar sobre a vida após o reality show e a relação que mantém com os antigos companheiros de aventura.

Em direto na TVI, Cristina quis saber como estão os laços com os restantes ex-concorrentes. Liliana Oliveira começou por explicar que nem sempre é fácil manter contacto regular, mas destacou algumas proximidades. «Está complicada. Não é complicada, nós falamos muito com o Leandro Martins. Adoramos o Leandro, temos contacto todos os dias por telefonema. É normal não termos vida para estarmos juntos como queríamos», disse.

A ex-concorrente acrescentou ainda outros nomes com quem mantém ligação: «Falamos com o Leandro, com a Vera, a Lídia e o Sandro».

A conversa seguiu para outros colegas da casa e Cristina Ferreira questionou Liliana sobre Pedro Jorge e Marisa Pires. A finalista recordou o reencontro na última gala. «Na saída estivemos [juntos]. A filha é minha fã, agarrou-me. Eu até disse: ‘Pedro, tu agora vais ter um problema. Tu não gostas de mim, mas a tua filha gosta’», contou, entre risos.

Perante a partilha, Cristina Ferreira perguntou diretamente: «Achas que ele não gosta de ti?».

Liliana respondeu sem rodeios, relativizando a situação. «É assim, não é gostar ou não gostar, acho que aquilo era mesmo de jogo e somos pessoas cá fora», afirmou, sublinhando que não guarda ressentimentos. A finalista garantiu ainda que «não deseja mal a nenhum» dos antigos colegas.

A conversa decorreu num tom descontraído e serviu para mostrar como as relações fora da casa nem sempre refletem as tensões vividas durante o jogo.