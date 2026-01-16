Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o

  • Dois às 10
  • Há 2h e 36min

A relação deu que falar no «Secret Story» por ter sido terminada por Liliana ao fim de poucos dias após o pedido de casamento de Zé.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A polémica entre Zé Pedro e Liliana Oliveira continua a dar que falar. Depois de a ex-concorrente do Secret Story 9 ter afirmado, em direto no programa Dois às 10, que recebeu mensagens em tom de “ameaça” por parte do ex-noivo, Zé Pedro decidiu agora quebrar o silêncio e esclarecer publicamente a sua versão dos factos.

Em declarações à revista TV 7 Dias, Zé Pedro começou por confirmar que contactou, sim, Liliana Oliveira, mas garante que a intenção nunca foi intimidatória. Segundo o jovem, enviou apenas duas mensagens, ambas com o objetivo de a felicitar pela participação no reality show da TVI e pelo terceiro lugar alcançado. “Mandei mensagens, sim, porque achei que conseguia meter um bocado de noção na cabeça dela. Mas não consegui, porque logo no dia seguinte, no Dois às 10, ela meteu a pata na poça outra vez”, afirmou.

Visivelmente incomodado com as acusações, Zé Pedro rejeita de forma categórica a ideia de ter feito qualquer tipo de ameaça. “Ela diz que eu a ameacei, mas não houve ameaça alguma. Já falei com muita gente e todos me dizem o mesmo: não há qualquer ameaça”, sublinhou, reforçando que as mensagens foram mal interpretadas.

O ex-noivo de Liliana detalhou ainda o conteúdo e o momento em que os contactos foram feitos: “Mandei uma às oito da noite e outra logo na hora em que ela saiu, a dar-lhe os parabéns pelo terceiro lugar e a desejar felicidades para ela e para a família. Ela levou isso para outro sentido”. Para Zé Pedro, esta leitura terá sido motivada por uma vontade de confronto. “Acho que ela fez isso porque é ela a ser ela, mais uma vez a querer ficar por cima numa guerra que ela está a travar sozinha”, acrescentou.

Zé revelou também que, mais tarde, foi Liliana quem surpreendeu-o com uma mensagem, numa altura que considera curiosa. “Coincidentemente, foi no dia a seguir a estar sem o Fábio. Enviou-me uma mensagem a dizer para estarmos juntos para falarmos, que tínhamos de ter uma conversa”, contou.

Apesar desse contacto, Zé Pedro garante que não pretende reatar qualquer tipo de ligação com a ex-companheira. “É seguir em frente e deixar para trás o passado que tem de ser passado”, afirmou, mostrando-se determinado em encerrar este capítulo da sua vida.

Ainda assim, revelou que Liliana acabou por lhe pedir desculpa. “Foi um texto simples, com umas oito ou dez linhas, nada de muito profundo. Apenas dizia que queria que estivéssemos juntos para conversar”, concluiu, assegurando que, da sua parte, o assunto está resolvido.

Temas: Secret Story Liliana Ze Fabio Dois às 10

RELACIONADOS

Liliana põe ponto final com Zé, mas acredita que o ex-noivo aceitaria reatar a relação: «Eu conheço-o»

Zé recorda palavras de Cristina Ferreira e mostra como o ano mudou sem Liliana: «És o grande vencedor»

Próximos de Zé, Dylan e Rui acreditam que Liliana vai ficar em 'choque' quando sair: «Não está à espera, de todo»

Fora do Estúdio

Bruna Gomes e Bernardo Sousa deixam fãs ao rubro com novidade: «Não posso acreditar»

Hoje às 09:22

Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa terminou relação com famoso ator da TVI

Ontem às 15:36

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa sofrem contratempo e anunciam "recomeço"

Ontem às 12:21

Dois meses depois de sofrer um AVC, Nuno Markl continua internado: «Estou na fase perigosa da recuperação»

Ontem às 09:48

Internado há quase dois meses, Nuno Markl vai sair do hospital por umas horas. Eis o motivo

Ontem às 08:57

Este foi o motivo que levou Pedro Barroso a desistir da «1.ª Companhia» e que o pode levar ao bloco operatório

14 jan, 09:16

Esta é a doença com que Joana D’Arc luta diariamente na 1.ª Companhia: «É muito complicada»

14 jan, 08:59
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

14 jan, 11:56

Cantor acarinhado pelos portugueses denunciado por assédio sexual

Ontem às 10:10

Pedro Granger fala sobre a sua vida amorosa

Ontem às 11:09

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fotos

O 'milagre' que salvou Beatriz momentos depois de sofrer um grave acidente de viação

Há 1h e 19min

Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o

Há 2h e 36min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa deixam fãs ao rubro com novidade: «Não posso acreditar»

Hoje às 09:22

Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris

Ontem às 17:00