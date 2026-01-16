Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o

A relação deu que falar no «Secret Story» por ter sido terminada por Liliana ao fim de poucos dias após o pedido de casamento de Zé.

A polémica entre Zé Pedro e Liliana Oliveira continua a dar que falar. Depois de a ex-concorrente do Secret Story 9 ter afirmado, em direto no programa Dois às 10, que recebeu mensagens em tom de “ameaça” por parte do ex-noivo, Zé Pedro decidiu agora quebrar o silêncio e esclarecer publicamente a sua versão dos factos.

Em declarações à revista TV 7 Dias, Zé Pedro começou por confirmar que contactou, sim, Liliana Oliveira, mas garante que a intenção nunca foi intimidatória. Segundo o jovem, enviou apenas duas mensagens, ambas com o objetivo de a felicitar pela participação no reality show da TVI e pelo terceiro lugar alcançado. “Mandei mensagens, sim, porque achei que conseguia meter um bocado de noção na cabeça dela. Mas não consegui, porque logo no dia seguinte, no Dois às 10, ela meteu a pata na poça outra vez”, afirmou.

Visivelmente incomodado com as acusações, Zé Pedro rejeita de forma categórica a ideia de ter feito qualquer tipo de ameaça. “Ela diz que eu a ameacei, mas não houve ameaça alguma. Já falei com muita gente e todos me dizem o mesmo: não há qualquer ameaça”, sublinhou, reforçando que as mensagens foram mal interpretadas.

O ex-noivo de Liliana detalhou ainda o conteúdo e o momento em que os contactos foram feitos: “Mandei uma às oito da noite e outra logo na hora em que ela saiu, a dar-lhe os parabéns pelo terceiro lugar e a desejar felicidades para ela e para a família. Ela levou isso para outro sentido”. Para Zé Pedro, esta leitura terá sido motivada por uma vontade de confronto. “Acho que ela fez isso porque é ela a ser ela, mais uma vez a querer ficar por cima numa guerra que ela está a travar sozinha”, acrescentou.

Zé revelou também que, mais tarde, foi Liliana quem surpreendeu-o com uma mensagem, numa altura que considera curiosa. “Coincidentemente, foi no dia a seguir a estar sem o Fábio. Enviou-me uma mensagem a dizer para estarmos juntos para falarmos, que tínhamos de ter uma conversa”, contou.

Apesar desse contacto, Zé Pedro garante que não pretende reatar qualquer tipo de ligação com a ex-companheira. “É seguir em frente e deixar para trás o passado que tem de ser passado”, afirmou, mostrando-se determinado em encerrar este capítulo da sua vida.

Ainda assim, revelou que Liliana acabou por lhe pedir desculpa. “Foi um texto simples, com umas oito ou dez linhas, nada de muito profundo. Apenas dizia que queria que estivéssemos juntos para conversar”, concluiu, assegurando que, da sua parte, o assunto está resolvido.