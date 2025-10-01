Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

É o assunto do momento no «Secret Story» e vários nomes conhecidos analisam os últimos acontecimentos. Foi o caso de Flávio Furtado e Susana Dias Ramos.

O triângulo amoroso entre Liliana, Zé e Fábio continua a marcar a 9.ª edição do Secret Story e a gerar opiniões fortes dentro e fora da Casa. Liliana entrou no programa com o segredo “fui pedida em casamento na gala de estreia”, mas rapidamente se aproximou de Fábio, deixando o noivo, Zé, em sofrimento cá fora.

Na última gala, Liliana recebeu uma carta do noivo e prometeu mudar de atitude. Contudo, a promessa depressa se quebrou e a concorrente terminou a noite ainda mais próxima de Fábio, o que gerou uma onda de reações.

Flávio Furtado, comentador das galas, esteve recentemente com Zé e fez questão de lhe deixar uma mensagem pública de encorajamento: «Este é o Zé. Um homem que vimos sofrer por amar. Que está a sofrer porque ama. Dividido entre o coração e a razão… Mas no fim, o amor vence sempre. E a vida trata de pôr tudo no lugar certo.»

A crítica de Susana Dias Ramos

Já Susana Dias Ramos, psicóloga e comentadora que não integra esta edição, partilhou nas redes sociais uma opinião bem mais dura sobre a situação: «Não… o amor até atrapalha na maior parte das vezes. (…) O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio. O outro não existe e está sujeito a uma profunda exploração da imagem do traído e da traidora.»

Na sua análise, Susana foi taxativa: «Isto aqui não é amor. É outra coisa.»

As declarações da comentadora incendiaram as redes sociais e deram ainda mais força à discussão em torno da relação de Liliana e Fábio, que continua a dividir os fãs do Secret Story.