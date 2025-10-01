Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 46min

É o assunto do momento no «Secret Story» e vários nomes conhecidos analisam os últimos acontecimentos. Foi o caso de Flávio Furtado e Susana Dias Ramos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O triângulo amoroso entre Liliana, Zé e Fábio continua a marcar a 9.ª edição do Secret Story e a gerar opiniões fortes dentro e fora da Casa. Liliana entrou no programa com o segredo “fui pedida em casamento na gala de estreia”, mas rapidamente se aproximou de Fábio, deixando o noivo, Zé, em sofrimento cá fora.

Na última gala, Liliana recebeu uma carta do noivo e prometeu mudar de atitude. Contudo, a promessa depressa se quebrou e a concorrente terminou a noite ainda mais próxima de Fábio, o que gerou uma onda de reações.

Flávio Furtado, comentador das galas, esteve recentemente com Zé e fez questão de lhe deixar uma mensagem pública de encorajamento: «Este é o Zé. Um homem que vimos sofrer por amar. Que está a sofrer porque ama. Dividido entre o coração e a razão… Mas no fim, o amor vence sempre. E a vida trata de pôr tudo no lugar certo.»

A crítica de Susana Dias Ramos

Já Susana Dias Ramos, psicóloga e comentadora que não integra esta edição, partilhou nas redes sociais uma opinião bem mais dura sobre a situação: «Não… o amor até atrapalha na maior parte das vezes. (…) O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio. O outro não existe e está sujeito a uma profunda exploração da imagem do traído e da traidora.»

Na sua análise, Susana foi taxativa: «Isto aqui não é amor. É outra coisa.»

As declarações da comentadora incendiaram as redes sociais e deram ainda mais força à discussão em torno da relação de Liliana e Fábio, que continua a dividir os fãs do Secret Story.

Temas: Secret Story Liliana Ze Dois às 10

RELACIONADOS

Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»

Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem

Fora do Estúdio

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

Há 2h e 30min

Susana Dias Ramos implacável com relação de Liliana e Zé: «Isto aqui não é amor. É outra coisa»

Há 2h e 55min

Mãe repreendeu filho de nove anos e este matou-a à frente do irmão mais velho

Há 3h e 30min

Há uma coisa que João Monteiro e Manuel Luís Goucha têm comum. E quem o diz é Cristina Ferreira

Há 3h e 47min

Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»

Hoje às 12:34

Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem

Hoje às 09:04

Maria Cerqueira Gomes declara-se a pessoa especial: «Numa sala cheia de gente, vou sempre procurar por ti»

Ontem às 16:27
MAIS

Mais Vistos

Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo

Ontem às 12:25

Cristina Ferreira incrédula com o que aconteceu no «Dois às 10»: «Estamos todos de boca aberta»

Hoje às 13:01

Quatro anos depois de vencer o «Big Brother 2021», Ana Barbosa decide usar o prémio de 52 mil euros nisto

Hoje às 10:25

Mãe de Bruna fala sobre Liliana: «Se fosse minha filha, já tinha feito alguma coisa para ela sair»

Hoje às 11:05

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

Há 3h e 0min

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

Hoje às 15:30

Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

Hoje às 15:00

Do bolo de castanhas à lasanha: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Hoje às 14:30

Fotos

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

Há 2h e 30min

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

Há 2h e 46min

Susana Dias Ramos implacável com relação de Liliana e Zé: «Isto aqui não é amor. É outra coisa»

Há 2h e 55min

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

Há 3h e 0min