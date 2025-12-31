Finalistas do Secret Story veem pela primeira vez pedido de casamento de Zé a Liliana. As reações falam por si

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:24

A última noite dos concorrentes do Secret Story dentro da casa ficou marcada pela exibição da gala de estreia.

Na última noite passada dentro da casa do Secret Story, os finalistas tiveram a oportunidade de rever a gala de estreia do reality show — um momento carregado de emoções e memórias fortes. Entre os vários momentos, houve um que concentrou grande parte da atenção: o pedido de casamento de Zé a Liliana, logo no arranque do programa.

Recorde-se que José Andrade pediu Liliana em casamento em pleno direto, acabando por ficar à porta da casa mais vigiada do país, enquanto a então noiva entrava no jogo. Pouco tempo depois, já no interior da casa, Liliana acabaria por colocar um ponto final no noivado, iniciando um dos enredos mais marcantes desta edição.

Durante a visualização da gala, as reações dos finalistas foram variadas, entre risos, comentários cúmplices e alguma surpresa. Liliana, por sua vez, manteve uma postura serena, sem grandes alterações de expressão, mostrando apenas surpresa pelo destaque que Zé teve ao longo da emissão, com várias referências e imagens centradas no momento do pedido.

O ambiente foi de curiosidade e expectativa, num exercício inevitável de revisitar o passado antes do desfecho final do jogo. Um momento simbólico, que relembrou como tudo começou e como algumas decisões tomadas logo nos primeiros dias acabaram por marcar profundamente o percurso desta edição do Secret Story.

 

Temas: Secret Story Liliana Ze Marisa Ines

