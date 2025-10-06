Foi assim que Cristina Ferreira reagiu ao comunicado de Zé depois de Liliana terminar o namoro

Cristina Ferreira comentou, no programa Dois às 10, o comunicado de Zé após o fim do namoro com Liliana, mostrando compreensão pelo jovem e reconhecendo a dor do momento.

O comunicado emocionado que Zé partilhou nas redes sociais após o fim do noivado com Liliana, concorrente do Secret Story, foi um dos temas em destaque no programa Dois às 10 desta segunda-feira, na TVI.

Durante a conversa com os comentadores, Cristina Ferreira mostrou-se compreensiva em relação à dor do jovem, mas também destacou a diferença de perspetivas entre quem está dentro e fora da casa. “Percebo que, na cabeça dele, dois dias seja impossível, porque ele não viveu o que ela viveu”, afirmou a apresentadora, referindo-se à aproximação de Liliana a Fábio dentro do reality show.

Cristina sublinhou ainda que a maior dificuldade está, naturalmente, do lado de Zé: “O choque é para ele”, observou, num tom empático.

O comentador Adriano Silva Martins elogiou a postura de Zé e o tom ponderado da mensagem que partilhou publicamente: “Foi corretíssimo nesta mensagem”, disse. Cristina concordou de imediato e reforçou: “Muito. Eu disse-o várias vezes.”

O momento foi marcado por compreensão e respeito, com Cristina a reconhecer a honestidade das palavras de Zé e a sensibilidade com que tem lidado com o fim da relação que emocionou o público do Secret Story.