Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 56min

Liliana voltou a estar no centro da conversa no Dois às 10, numa entrevista marcada por um pedido Cristina Ferreira à ex-concorrente do Secret Story.

Liliana, terceira classificada do Secret Story 9, esteve no Dois às 10 à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Depois de abordar o seu segredo e o fim da relação com Zé dentro da casa, motivado pelo envolvimento com Fábio, Liliana foi confrontada com as críticas de que tem sido alvo e com a perceção pública de que teria sido “protegida” por Cristina Ferreira ao longo do programa.

A apresentadora começou por recordar essas acusações. «As pessoas diziam que tu eras a minha favorita, que de alguma forma eu te protegia muito», referiu, antes de esclarecer o seu verdadeiro posicionamento.

Cristina Ferreira fez questão de deixar claro que a sua intervenção nunca esteve relacionada com favoritismos, mas sim com a defesa contra o que considerou ataques injustos. «Para mim poderiam existir três pessoas a ganhar este programa: eras tu, o Pedro e o Leandro. A única coisa que eu fiz foi não gostar de injustiças, de achincalhamentos e de se usarem argumentos piores do que a própria escolha da pessoa», explicou, mostrando-se visivelmente incomodada com os insultos dirigidos a Liliana. «Fiquei profundamente infeliz com os nomes que te chamaram e com os memes que te fizeram», acrescentou.

Num dos momentos mais marcantes da conversa, Cristina deixou um pedido direto à ex-concorrente. «Aquilo que tu fizeste foi uma liberdade de escolha, algo que muito pouca gente consegue ter. É só a tua vida», afirmou, antes de sublinhar: «Peço-te mesmo que não ligues a nada do que disseram. Que nada do que te disseram te molde enquanto pessoa».

A apresentadora reforçou ainda que ninguém tem o direito de julgar escolhas pessoais com violência verbal. «Os outros podem opinar, não podem é usar frases e julgamentos como o fizeram», frisou.

Depois de Cláudio Ramos também partilhar a sua visão sobre o percurso de Liliana, Cristina Ferreira voltou a insistir no mesmo pedido, num tom protetor e firme. «Não ligues mesmo. Foi muito feio. Talvez das coisas mais feias que se disseram em realities sobre uma pessoa. Eu só quero que não ligues, que não vejas, porque isso está lá atrás. É só a cabeça dessas pessoas, não é a tua», disse.

Um momento forte, que marcou a entrevista e evidenciou a preocupação de Cristina Ferreira em proteger Liliana do impacto das críticas, apelando à preservação da sua identidade e bem-estar emocional fora da casa.

